Шимпанзе Лея любуется фонарями из тыквы. Фото: Иркутская зоогалерея.

Скоро Хэллоуин 2020 в Иркутске. Для многих вечер 31 октября - время хорошенько повеселиться! Нарядиться в жуткие костюмы, наложить грим и непременно вырезать из тыквы устрашающую голову-фонарь. Вот и местная знаменитость, шимпанзе Лея из иркутской зоогалереи, обожает этот праздник. Еще бы! Жуткие тыквы - это ведь так увлекательно и... вкусно!

Лея словно оценивает: достаточно ли жуткая получилась голова? Фото: Иркутская зоогалерея.

- Предпраздничное нападение людей на тыквенный склад. Лея, как обычно, в гуще событий, ей все интересно, - рассказывает координатор зоогалереи Людмила Ивушкина в соцсетях. - А после подготовки к Хэллоуину Лея может съесть столько своих любимых тыквенный семечек, сколько захочет. У нас ничего не пропадает, используется даже то, что у нормальных людей считается отходами. Пока ребята вырезали тыквы, она строго следила за тем, чтобы все содержимое, вместе с семечками, досталось именно ей.

Хэллоуин - не только веселый, но и вкусный праздник. Фото: Иркутская зоогалерея.

Вот такая Лея - лакомка. Смакует семечки, а сама поглядывает на тыквы так серьезно, словно оценивает: достаточно ли пугающие?

Подготовка к Хэллоуину в самом разгаре. Фото: Иркутская зоогалерея.

После Хэллоуина у животных будет новый праздник - тыквы отдадут им на съедение. И тут уже любопытно становится всем. Сурикаты, еноты, фенеки (миниатюрные лисицы) никак не могут наиграться с устрашающими головами. Понюхать, потрогать, забраться внутрь - веселее нет игры! А затем с аппетитом уминают тыквенные фонари.

Енотам тоже любопытно, что за рыжий "зверь" такой. Фото: предоставлено Людмилой Ивушкиной.

А фенеки недоверчиво принюхиваются к устрашающим фонарям. Фото: предоставлено Людмилой Ивушкиной.

Сурикат забрался в тыкву и не хочет вылезать. Ппопробуй-ка, достань! Фото: предоставлено Людмилой Ивушкиной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08