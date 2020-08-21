В Чите открылся новый дискаунтер «ХлебСоль». Фото ООО «МАЯК».

В Забайкальском крае дискаунтеры «ХлебСоль», входящие в группу компаний «Слата», пользуются популярностью и получили широкое распространение. В августе в Чите открылся по счету 300-й магазин регионального ритейлера, рожденного в Иркутской области. До конца года на территории края появится еще 8 новых дискаунтеров.

- Мы открыли наш трехсотый магазин, им стал дискаунтер «ХлебСоль» в Чите, - обратился к жителям Забайкалья исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер. - Ровно два года назад мы приняли верное решение, начав знакомить регион с нашими магазинами низких цен. Сейчас их здесь насчитывается уже 36. В день универсамы посещает более 20 тысяч покупателей. В нынешних экономических условиях этот формат торговли чувствует себя наиболее устойчиво, потому как дискаунтеры предлагают хороший ассортимент по выгодным ценам. В универсамах представлено более 1000 товаров, в том числе собственной торговой марки. Также в этих магазинах регулярно проводятся интересные акции, покупателям предлагают приобрести те или иные продукты с хорошими скидками.

В Забайкалье новые магазины группы компаний «Слата» открываются каждый месяц. На 2020 год компания поставила перед собой амбициозные цели по масштабированию дискаунтеров более чем на 20%.

Как отметили в компании, ситуация в мире, безусловно, оказала свое влияние на сферу офлайн-торговли, но как подчеркнул председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц, даже в этих условиях нужно расти, развиваться, меняться к лучшему, предлагать покупателям все самое необходимое и актуальное на сегодняшний день.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Группа компаний «Слата» это:

- 79 супермаркетов «Слата»

и более 95 000 покупателей в день

- 221 дискаунтер «ХлебСоль»

и более 160 000 покупателей в день

- 1 даркстор

- 1 интернет-магазин shop.slata.ru