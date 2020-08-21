Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 августа: ситуация в регионе улучшилась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 21 августа. Число случаев инфекции, зарегистрированных в регионе с начала апреля, уже превысило 16 тысяч и достигло показателя 16086. За минувший день число заразившихся увеличилось на 105. А это значит, что COVID-19 не сдается.

"В больницах проходят лечение 735 жителей Приангарья, в тяжелом состоянии находятся 38 из них, - сообщает новости о коронавирусе на 21 августа оперштаб региона. - Амбулаторно медики оказывают помощь 1604 пациентам".

Все больше пациентов успешно вылечиваются и отправляются домой. За прошедший день выздоровели 164 человека, а всего с начала пандемии - 13 тысяч 495 человек.

Коронавирус в Иркутске, 21 августа. Статистика Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 21 августа: смертность в регионе снижается

Медики Приангарья отдают все силы борьбе с коронавирусом. Увы, но спасти удается далеко не каждого. Общее число умерших от коронавируса на 21 августа составило 259, за минувшие сутки потеряли еще одного человека, который умер от сопутствующих заболеваний. А статистика смертей от коронавируса такова: от COVID-19 скончались 178 жителей региона, от сопутствующих хронических заболеваний - 81.

При этом за прошедшую неделю Иркутская область вышла из тройки регионов Сибири с самой высокой долей смертей пациентов с COVID-19. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, специалисты которого соотнесли данные по летальности пациентов с общим числом случаев заболевания..

Коронавирус в Иркутске, 21 августа: статистика оперштаба.

За неделю с 14 по 20 августа коэффициент летальности в регионе увеличился на 0,05% и теперь составляет 1,51%. Неделей ранее индекс демонстрировал более существенное увеличение - на 0,07%, еще семь дней назад - на 0,10%. Таким образом, к сегодняшнему дню Приангарье вышло из тройки субъектов РФ с самой высокой долей скончавшихся пациентов с COVID-19 и заняло 4-ю строчку данного рейтинга.

Самая высокая смертность от коронавируса - в Красноярском крае и Новосибирской области, выше не только чем в среднем по Сибири, но и по стране. При этом, на прошедшей неделе коэффициент в Новосибирской области перешагнул порог в 3,0% и составил 3,04%.

В Республике Алтай вновь не было подтверждено ни одной смерти пациентов с коронавирусом на прошедшей неделе. Индекс республики составляет 0,37%, это самые низкие показатели в Сибири.

В России по-прежнему остаются 2 региона, где с начала пандемии не было зафиксировано ни одного летального исхода пациентов с COVID-19, - Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.