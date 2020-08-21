Бассейны откроются в Иркутской области с 24 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Этого момента долго ждали физкультурники и вообще все любители плавать. Бассейны открываются в Иркутской области с понедельника, 24 августа. Соответствующие изменения в Указ о противодействии коронавирусу внес глава региона. Как и во всех остальных случаях, действуют обязательные ограничения.

"Заполнение плавательных чаш посетителями не должно превышать 50% от установленной нормы. Также необходимо выполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 в учреждениях физической культуры и спорта. В частности, обслуживание предлагается производить по предварительной записи. Часть кабинок для переодевания будут закрыты – это необходимо для соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метров. Групповые занятия также ограничиваются по численности", - уточняет подробности пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутяне из-за коронавируса были лишены возможности плавать в бассейнах с 30 марта, когда были введены ограничения на деятельность всех учреждений культуры и спорта. Первыми послаблениями в этом плане было разрешение с 10 августа предоставлять услуги по реабилитации пациентам, страдающим теми или иными патологиями. Направление в этом случае должен был выписать лечащий врач,