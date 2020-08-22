К какому стоматологу записаться для лечения зубов у ребенка в Иркутске.

Выбирая из множества стоматологических клиник и кабинетов, немудрено растеряться. Предложений изобилие, реклама зачастую агрессивна и навязчива... Где же лечить зубы ребенку: довериться ближайшей муниципальной стоматологии или обратиться в модный и дорогой медицинский центр?

Родители маленьких пациентов детского отделения иркутской семейной стоматологии Кристалл довольны тем, что сделали безошибочный выбор. По их отзывам, это именно разумный оптимум - стоимость лечения в Кристалле безусловно доступна средней городской семье, а плюсы обращения именно в эту клинику серьезны и многочисленны.

Преимущество Кристалла, как профессиональной детской стоматологии Иркутск в том, что здесь работают специалисты всех узких специальностей - терапевты, ортодонты и ортопеды, гигиенисты, хирурги. Детская стоматология и подростковая стоматология значительно отличается от взрослой: иные подходы к лечению, иные приемы и методики. Возрастные особенности юных пациентов в полной мере учитываются врачами Кристалла: это условие успешности лечения и психологического комфорта ребенка.

Записаться для лечения зубов у ребенка к врачам Кристалла очень просто: это можно сделать, даже не заходя в клинику, просто по телефону или через интернет. Отсутствие очередей вам гарантировано. Гарантировано пациентам и предельно внимательное отношение к любым их проблемам, использование современной высокоэффективной анестезии и качественных пломбировочных материалов.

Оптимальный возраст ребенка для первого визита к терапевту Кристалла - около полутора-двух лет. На приеме врач не только осмотрит молочные зубки малыша, но и оценит состояние слизистой полости рта, правильность формирования челюстных суставов, уздечки губ и языка и многие другие моменты. Такой комплексный подход - гарантия того, что проблемы будут выявлены в зачатке и вовремя ликвидированы.

Детская стоматология Иркутск Кристалл – это максимум внимания уделяют именно профилактике. И это разумно: в детской стоматологии многие проблемы легче предупредить, чем тратить время на их ликвидацию. Так, здесь обязательно станут лечить молочные зубы, не предлагая их удаление (а этим грешат многие муниципальные клиники).

Сохраненный до времени естественной смены молочный зуб - это и нормальная дикция, и способность полноценно жевать твердую пищу, и защита от множества патологий прикуса. Если молочные зубы удалять до срока, оставшиеся смещаются, зубной ряд искривляется неминуемо. А в дальнейшем родители вынуждены тратить массу средств на брекеты для своих подростков.

В Кристалле используют специальные методики сохранения зубного ряда. Даже если молочный зуб все-таки утерян преждевременно, пустое место в ряду будет заполнено специальным колечком (оно и не даст остальным зубам смещаться в сторону выемки). Простой и безопасный способ сохранить малышу ровные зубы работает безотказно. Жаль, что далеко не в каждой клинике вам предложат такой вариант профилактики нарушений прикуса.

Говоря о стоматологии, нельзя не упомянуть о важности технического оснащения клиники. В Кристалле дела с наличием современной диагностической и лечебной техники обстоят отлично. В ходе недавней модернизации были установлены немецкие стоматологические комплексы SironaDental - на сегодняшний день это едва ли не лучшее оборудование для детских стоматологических клиник. В процессе лечения маленькому пациенту обеспечен полноценный комфорт. Современные бормашины работают очень деликатно, без пугающего шума и практически без вибрации. Немецкая техника дает возможность врачу работать предельно аккуратно, бережно сохраняя здоровые ткани зуба при очистке кариозных полостей. Лечить зубы оказывается действительно не больно и не страшно! В этом убеждены решительно все ребятишки, которых родители приводят в Кристалл.

Но что же делать, если же ребенок уже был испуган суровостью зубных врачей и теперь панически боится лечить зубы? Упорно отказываться идти к стоматологу могут не только малыши, но и подростки. Выход из этого тупика предлагают в Кристалле: лечение зубов под седацией решает все проблемы со страхом и болью. Проще говоря, испуганный, зажатый ребенок полностью расслабляется и успокаивается, но не теряет сознания, как при общем наркозе. Такой способ лечения особенно показан нервным и часто болеющим, ослабленным ребятишкам. К тому же врач, не вынуждаемый успокаивать вертящегося в кресле ребенка, работает аккуратно и в разы более качественно. За один прием можно пролечить кариес нескольких зубов. Это несомненный плюс и для родителей, и для детей.

Многие родители иркутских малышей выбирают Кристалл на основе тщательно проведенного анализа, изучают отзывы и рейтинги. Однако это всегда - выбор сердцем, и потому он оказывается безошибочным. Важно верить, что завтра все изменится к лучшему - а доктора семейной клиники Кристалл сделают для этого все возможное.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул.Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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