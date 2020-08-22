День флага в Иркутске 22 августа 2020 отметят авто-, мото- и велопробегами. Фото: Влад Копалов.

День флага в Иркутске 22 августа 2020. В этот праздник по традиции на улицы выходили праздничные колонны жителей. Сегодня это невозможно, коронавирус спутал все планы. Но торжество состоится, хотя большая часть акций пройдет онлайн. А всего их запланировано в регионе более 300. Рассказываем, в каких мероприятиях можно принять участие.

"22 августа в большинстве городов и поселков региона состоится акция «Триколор», в рамках которой волонтеры на улицах раздадут ленточки триколора. На крупных площадках запланированы фотовыставки и выставки рисунков, которые познакомят посетителей с историей возникновения российского флага, рассказа о его значении. В нескольких муниципалитетах запланированы авто-, мото-, велопробеги.", - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Так, в Иркутске волонтеров в сине-белой форме можно будет увидеть в этот день с 12:00 до 14:00 в 130-м квартале, на Верхней набережной, и у танка «Иркутский комсомолец». Они и будут раздавать ленточки триколора. В Шелехове ленты раздают в городском парке.

День флага в Иркутске 22 августа 2020: "Мой флаг, моя история!"

Большинство праздничных акций пройдет в онлайн-формате. Например, в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» пройдут акции «Мой флаг, моя история!». Ее участники в соцсетях расскажут об историях из жизни, собственных победах и достижениях, событиях, в которых они принимали участие, связанных с государственным флагом РФ.

День флага в Иркутске 22 августа 2020: где и как пройдут авто и мотопробеги

В Иркутске мотопробег в честь Дня российского флага пройдет в 12:00. Байкерский клуб «Ночные волки» стартует от сквера Кирова. Колонна мотоциклистов с флагами с триколором проедет по улицам Ленина, 3 Июля, Кожова, бульвару Гагарина и финиширует рядом с драмтеатром. В Братске автопробег по городу пройдет в 15.00, колонна двинется в путь от ТКЦ "Братск-АРТ", а у памятника Степану Погодаеву с 17.00 будет работать фотозона. Автопробег и молодежный фестиваль граффити состоится в Тулунском районе.

Кстати, автомобилисты в День флага в Иркутске 22 августа проведут и стенс-фестиваль «Ни зок». Он был запланирован еще на 20 июня, но перенесен. Здесь собираются водители машин с экстремально низкой посадкой автомобилей и колесами, установленными под углом. Владельцы этих машин приехали не только из Иркутска, но и из других городов России. Место действия - парковка под Глазковским мостом между улицами Сурикова и Цесовская Набережная, время - с часу дня. Организаторы обещают конкурсы для зрителей.