Эксперты рассказали, в каких отраслях в Иркутске легче найти работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты проанализировали, в каких сферах жителям Иркутска сейчас легче найти работу. И сразу же определились - самая жесткая конкуренция за рабочие места в регионе наблюдается среди госслужащих. А значит, их руководителям точно есть из кого выбирать. В среднем же на одно место претендовали пять человек, и это вполне обычный показатель. А вот в госслужбе на каждую вакансию приходится 9, 1 резюме. Таковы данные аналитиков службы Head Hanter. При этом год назад на одно место в этой сфере претендовали 15-16 желающих, сейчас напряженность меньше. На втором месте по сложности поиска работы в регионе - «Высший менеджмент», на одну вакансию приходится 7,8 резюме.

«Высокая конкуренция всегда была характерна для этой сферы: желающих получить руководящую должность обычно довольно много, а вот вакансии такого рода не отнесешь к широко распространенным. Однако в июле 2019 года потенциальным руководителям было все же заметно проще найти работу – тогда на вакансию приходилось всего 5,6 резюме, что считается нормой для рынка труда», - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Третье место в топе принадлежит административному персоналу - 7,2 резюме на вакансию (год назад - 3,6). Здесь число желающих найти себе место среди потенциальных сотрудников отдела кадров выросло по отношению к свободным местам в 2 раза. Также подросла конкуренция среди юристов, специалистам с этим дипломом работу найти все труднее – 6,5 резюме на вакансию (год назад - 4,9).

Однако есть те, кого буквально "расхватывают" на рынке труда, предлагая привлекательные условия, ведь представители этих сфер в дефиците. Речь идет о специалистах в страховании и сервисе, здесь на одно место нет и одного желающего. Могут выбирать, куда пойти работать строители (1,2 резюме на вакансию), различные консультанты (1, 4 желающих заняться сетевым бизнесом), медики и фармацевты ( 1,6 человека на место) , и, конечно, представители автобизнеса и рабочие (по 1,8 резюме на вакансию).