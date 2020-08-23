Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 августа: ежедневный прирост заразившихся меньше сотни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 23 августа. Инфекция в регионе понемногу затихает. Вот уже два дня как новых заболевших COVID-19 в Приангарье выявляют меньше сотни. Так диагноз за сутки подтвердился сегодня у 89 человек. Общее число случаев заражения, конечно, продолжает расти, но темпы замедлились. С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области заражение подтвердилось у 16 273 человек. Стоит отметить, что большинство из них – 13 771 – уже выздоровели.

В медучреждениях остаются 676 пациентов с COVID-19. Еще 1565 получают необходимое лечение амбулаторно. За сутки от инфекции скончался один человек. Он стал 261-ым умершим с диагнозом коронавирус.

Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 23 августа: Иркутская область входит в состав 58 регионов, где прирост заболевших меньше 4%

В России с 15 по 21 августа по числу новых случаев заражения лидирует Кузбасс. Там зарегистрирован самый большой процент прирост заболевших за неделю. Также высок уровень заболеваемости в Кемеровской области – 14%, в Республике Крым – 13%, в Сахалинской области – 12%.

Среди регионов Сибири Кузбасс также лидирует, на втором месте в СФО – Республика Алтай (9%), на третьем месте – Омская область (7%).

«Иркутская область входит в число 58 регионов России, где процент прироста заболевших по состоянию на 21 августа не превышает 5%», - сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

Коронавирус в Иркутске, 23 августа: с понедельника откроются бассейны

В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны. Конечно, работать они смогут при условии соблюдения санитарных норм. Заполняться пловцами чаши могут только на 50% от нормы. Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам бассейнов ввести предварительную запись на посещение. Часть кабинок для переодевания будут закрыты, чтобы между посетителями сохранялась дистанция в 1.5 метра.

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