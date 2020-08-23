Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса: на 12 диалектах стала выходить газета в Бурятии

Чтоб попасть в Книгу рекордов Гиннеса: бурятская газета стала выходить на 12 диалектах. Фото: Инстаграм Буддийской традиционной Сангхи России

Возможность читать газеты на родном диалекте получили жители Бурятии. Известная республиканская газета «Буряад Үнэн» стала выходить на 12 говорах. Это произвело среди жителей настоящий фурор. Чтение прессы стало для жителей деревень культурным событием. Они собираются, чтобы вместе почитать и обсудить публикации.

«Вот что значит читать на родном языке! Бурдунцы из Кяхты, как в старые времена, так читали решения партсъездов», - написали слова XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, который ратовал за издание газеты в новом формате, в Инстаграме Буддийской традиционной Сангхи России.

О необходимости такого издания в соседней республике заговорили в прошлом году. В 2020-м это удалось осуществить. Накануне вышел уже четвертый номер для жителей Кяхтинского района.

Материалы в газету собирают в самих районах

«Наша кяхтинская феноменальная газета на 12 родовых языках начала гласную жизнь, чтоб попасть в книгу рекордов Гиннесса. Мы более 100 лет не могли писать и читать на родном языке. Теперь оставив в сторону некоторые дела, я написал статью про историю шаргалжинцев на родном языке, где постарался разъяснить слово Шаргал», - прокомментировал новый номер Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

Разное содержание, разный диалект. Новости и материалы к публикации готовят жители самих районов. Так в печать выходили уже несколько раз газеты для кяхтинцев, селенгинцев, джидинцев, закаменцев и тункинцев.

«В каждом района есть журналисты, которые собирают новости в деревнях и отправляют потом их в редакцию в Улан-Удэ, для каждого района тираж в тысячу экземпляров, количество страниц варьируется от 8 до 12», - рассказал «КП» пресс-секретарь Буддийской традиционной Сангхи России.

Темы для каждого номера различные: истории создания деревень, знаменитые земляки, достопримечательности, рассказы о дацанах, новости. По словам создателей, они, таким образом, стараются сохранить бурятский язык во всем его многообразии.

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