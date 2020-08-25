«Твой звездный выход»: участники конкурса выступят на концерте в честь Дня города 5 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мы даем шанс показать свои таланты на самой престижной площадке Иркутска, да еще и в знаковый день – праздник в честь дня рождения города. И этот шанс есть у участников конкурса «Твой звездный выход», который мы проводили все лето на сайте irk.kp.ru.

Напомним, это совместный проект «Комсомольской правды», администрации Иркутска, Общественной палаты города и телеканала ТиВиСи HD. Суть заключалась в следующем: жители Приангарья присылали нам видеоролики и рассказывали в них и, конечно, показывали, что умеют делать лучше всех. В итоге мы получили около 40 заявок от людей самых разных возрастов. На видео они пели, танцевали, рассказывали стихи, играли на музыкальных инструментах, причем в разнообразных жанрах и стилях. Кто-то отправлял на суд жюри видео с выступлений на сцене, другие записывали их в домашней обстановке.

Кстати, о жюри. Именно сейчас оно работает над тем, что определяет победителей конкурса, которые и выступят на общегородском празднике. Счастливчиков будет не меньше десяти. Им и выпадет честь блеснуть на сцене у памятника Александру III.

Концерт состоится в 16.00 и продлится не менее двух часов. Мы, в свою очередь, для тех, кто не сможет присутствовать по каким-то причинам на празднике, готовим трансляцию, которую планируем показать в реальном времени на нашем сайте и телеканале ТиВиСи HD.

Также кроме тех, кого выберет жюри, на сцену выйдет победитель голосования на сайте irk.kp.ru. Дело в том, что наши конкурсанты не просто присылали свои ролики, но и становились участниками виртуального баттла. Пользователи интернета ставили «лайки» на видео, которые им нравились. Так вот тот, кто наберет больше всего симпатий, тоже автоматически получит путевку на концерт. Определится признанный народным голосованием лидер в конце августа.

Напомним, проект «Твой звездный выход» мы задумывали, как возможность получить свою минуту славы. Главное от участников это было желание развиваться и показать свои умения.

И еще в День города у памятника Александру III мы организуем выездную торговлю книгами издательского дома «Комсомольская правда» по сниженным ценам! Каждому покупателю будет вручен подарок. Также вы сможете получить консультацию по оформлению подписки на нашу газету и, конечно, приобрести книги из наших эксклюзивных коллекций.

К слову, праздновать 5 сентября будем не только свой день рождения, но и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также одно из самых значимых событий этого года – присвоение Иркутску почетного звания «Город трудовой доблести». Сразу три ярких повода! На различных площадках пройдут активности – концерты, мастер-классы, салюты и другое. О них мы обязательно расскажем подробно.