Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 августа: в регионе лечат 2309 сибиряков с COVID-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 августа: в больницах региона лечат 2309 сибиряков с COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 24 августа. Инфекция медленно, но отступает. Вот уже три дня Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщает о том, что за стуки диагноз COVID-19 подтверждается меньше, чем у сотни заболевших. Последние два дня и вовсе меньше 90 случаев. Сегодня региональные власти сообщили только о 87 новых случаях заражения.

Госпитализированными 24 августа остаются 685 пациентов. Известно также, что 37 из них находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечат еще 1624 инфицированных. Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 в регионе больны 2309 человек. Выздоровели уже 13 790 (+19 за сутки). Общее число случаев заражения в Приангарье 16 360. Число скончавшихся людей с COVID-19 – 261. Из них причиной смерти 180 стала новая коронавирусная инфекция, еще 81 – сопутствующие заболевания.

Статистика по коронавирусу на 24 августа. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 24 августа: проведено более полумиллиона тестов на COVID-19

В Приангарье на сегодняшний день проведено уже 512 503 тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Под присмотром медиков находятся не только заразившиеся, но и контактировавшие с ними сибиряки.

«В регионе на самоизоляции находятся 7841 человек», - сообщает Министерство здравоохранения Иркутской области.

Коронавирус в Иркутске, 24 августа: область постепенно выходит из «коронавирусного» режима

Сложившаяся ситуация (со снижением темпа прироста заболевших COVID-19) позволяет понемногу ослаблять режим чрезвычайного реагирования, так послабление следует за послаблением.

Еще не все успели сходить на просмотр фильмов в кинотеатры, открывшиеся накануне, как следует еще одна новость – с 24 августа открываются бассейны. Что не может не радовать – купаться в Сибири уже довольно прохладно, а тем, кто не представляет свою жизнь без такой физической нагрузки - открытие бассейнов весьма кстати.

Конечно, как и в кинотеатрах, сотрудниками организаций будут соблюдаться все санитарные нормы – часть кабинок в раздевалках будут закрыты (для соблюдения дистанции в 1.5 метра), количество посетителей будет контролироваться. Роспотребнадзор рекомендовал посещать плавательные чаши только по предварительной записи.

Коронавирус в Иркутске, 24 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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