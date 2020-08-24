Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе под Шелеховом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, которая произошла на федеральной трассе в Шелеховском районе. Известно, что в 11:40 24 августа на 29 километре автодороги "Байкал" встретились микроавтобус "Фиат" и легковой автомобиль "Ниссан". Они двигались в попутном направлении и столкнулись, после чего маршрутку вынесло на обочину, а легковушка врезалась в столб.

"В микроавтобусе, который ехал по маршруту "Еланцы - Улан-Удэ", находилось 14 пассажиров и водитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Трое из них получили различные травмы, медики оказали им помощь на месте. От госпитализации они отказались. В автомобиле "Ниссан" никто не пострадал".

Дорожные инспекторы выясняют, кто из водителей нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию на федеральной трассе. Но сотрудникам ГИБДД предстоит узнать еще одну интересную деталь. они заинтересовались законностью пассажирских перевозок по маршруту "Еланцы - Улан-Удэ". Если выяснится, что они были нелегальными, их организатору будет грозить серьезное наказание.