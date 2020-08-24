Линейки в школах Иркутска состоятся: эксперты рассказали, в каких классах они пройдут Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый учебный год уже на носу. Родители покупают своим чадам школьную форму, учебники и канцтовары, а школьники ждут встречи с друзьями. Уже известно, что все учебные заведения начнут работу, как обычно, с 1 сентября. Но еще один вопрос остается без ответа: линейки в школах Иркутска состоятся? У нас для вас радостная новость - да, торжественные мероприятия все же пройдут. Правда, из-за коронавирусных ограничений они будут предусмотрены исключительно для учеников 1 и 11 классов.

"Остальные классы разведут по кабинетам, где для них проведут классные часы, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Это будет сделано для того, чтобы избежать массового скопления учеников. Поэтому линейки в школах Иркутска состоятся только для первых и одиннадцатых классов".

С торжественными линейками все понятно - не такие уж они, на самом деле, и обязательные. А смогут ли дети защититься от коронавируса во время занятий? Сотрудники образовательных учреждений будут делать все возможное, чтобы свести риск заражения к минимуму. В частности все школы обеспечат средствами дезинфекции, бесконтактными термометрами и другим необходимым оборудованием.

"Чтобы минимизировать контакты между учениками, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором будут проходить занятия, - рассказывает начальник департамента образования администрации Иркутска Олег Ивкин. - Также все учителя будут проходить обязательный утренний фильтр: им будут измерять температуру, и при малейшем намеке на недомогание отправят домой".

Так что родители первоклашек и выпускников могут спокойно покупать букеты к первому сентября - для них линейки в школах Иркутска состоятся. Ученикам из других классов не стоит расстраиваться - у них впереди еще много торжественных моментов, связанных со школой. Но именно сейчас главное - обезопасить себя и избежать заражения коронавирусом.