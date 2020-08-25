Вывезли три грузовика мусора: мадам «Плюшкину» сделать уборку в квартире заставили по суду

Из квартиры жительницы Иркутска на полигон увезли три грузовика мусора Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«…он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — всё тащил к себе и складывал….» - так описывает Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мертвые души» вымышленного помещика Степана Плюшкина. Читать о таких личностях в книгах – занятно. А что если такой заведется по соседству? И от такой «полезной» кучи отделять будет только одна стена квартиры? Прелести такого соседства накануне оценили, точнее не оценили, а испытали на себе соседи иркутянки в микрорайоне Юбилейный.

Долгое время она тащила в дом все, что не попадется. Причем, в большинстве случаев это были вещи из мусорных баков. Продолжалось это не день и не два. В двухкомнатных апартаментах «мадам Плюшкиной» даже жильцы завелись – клопы и мыши.

«Насекомые и грызуны появились и в соседних квартирах», - отметили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. – «Тогда на основании жалоб от жильцов дома городские власти обратились в суд».

В Свердловском суде Иркутска, конечно, также поратовали за восстановление порядка и чистоты.

«Гражданку обязали провести санитарную обработку, дезинсекцию и дератизацию жилого помещения, устранить источники неприятного запаха», - добавляют приставы, которым поручили проконтролировать уборку помещения.

Да что там! Пришлось не только контролировать, но и выносить мусор. На санитарную чистку также приехали из мэрии и управляющей компании. Совместными силами удалось навести порядок. Хлама набралось на три грузовика. Весь мусор вывезен на полигон бытовых отходов. Тараканов, клопов и крыс, естественно, «выселили».

О чувствах мадам «Плюшкиной», накопившей такие «богатства», история умалчивает. Но с уверенностью можно сказать, что соседи теперь, проходя по подъезду, могут дышать свободно.

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