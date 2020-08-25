Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 августа: количество выздоровевших приблизилось к 14 000 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 25 августа. За минувшие сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился у 74 человек. Это самый низкий показатель с момента прохождения пика заболеваемости в Приангарье. Количество случаев заражения в регионе 16 434. Но, большее число, подхвативших инфекцию, уже выздоровели. Эта цифра приближается к 14 000, если быть точным, на 25 августа она – 13 934.

Коронавирус в Иркутске, 25 августа: 2237 человек еще больны COVID-19

В больницах Приангарья сегодня под присмотром медиков находятся 675 человек с новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области, 35 из них – тяжелые. Еще 1562 инфицированных получают необходимое лечение амбулаторно.

К несчастью, в нашем регионе не обошлось без летальных исходов. За сутки умерли еще два человека от коронавируса. Всего с начала пандемии скончались 263 пациента: 182 из них умерли от COVID-19, еще 81 – от сопутствующих болезней.

Коронавирус в Иркутске, 25 августа. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 25 августа: корпус для лечения внебольничных пневмоний построят в Усть-Куте

В 2020 году в Приангарье также был зафиксирован большой рост внебольничных пневмоний. В некоторые дни за сутки такой диагноз ставили больше сотни раз. Этому заболеванию наравне с коронавирусом уделялось особое внимание. В регионе ведется строительство сразу трех больниц для таких заболевших – в Шелехове, Тайшете и Братске. Накануне стало известно, что еще один корпус возведут в Усть-Куте.

«Медучреждение будет рассчитано на 60 коек», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу.

Построят больницу до конца года. Фундамент и основа здания будет готов к середине сентября.

Коронавирус в Иркутске, 25 августа: что работает

Снижение темпов заболеваемости означает ослабление «коронавирусного» режима. Так в регионе уже открыты рестораны, турбазы, кафе, фитнес-клубы, музеи, гостиницы, кинотеатры и бассейны. Конечно, все они работают только с соблюдением санитарных норм. Следят за наличием антисептиков в помещениях, контролируют число посетителей.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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