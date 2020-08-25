Сибиряк блуждал в тайге 10 дней и сам вышел к людям. Его поисками занимались профессиональные спасатели. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Деревня Бур в Катангском районе Иркутской области расположена в глухой тайге. Места здесь потрясающие - грибы, ягоды, рыбалка. Побывать здесь и не отправиться в лес - странно. Поэтому, приехав в гости к брату, заядлый рыбак из Нижнеилимского района первым делом отправился на рыбную ловлю. Благо, не далеко - до речки Чанчуль, где хариуса полно, всего 20 километров по лесной тропе. Было это еще рано утром 12 августа. Когда он не появился в доме и через сутки, родные забили тревогу.

Искать гостя отправились местные охотники и рыбаки - увы. Тайга большая, и в каком месте рыбак сбился с пути, понять было невозможно.

- Розысками человека в труднодоступной тайге будут заниматься пять профессиональных спасателей БПСО. Поисковые работы, организованные местными жителями, результатов не дали", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области 18 августа.

К тому времени 45-летний мужчина блуждал в тайге уже почти неделю. Надежда на то, что он остался жив, была. Бывалый таежник, он просто так не сдастся. Вдобавок с ним две собаки, защитят от зверя.

Не исключено, что рыбак мог просто заблудиться в глухой тайге и тогда вылет спасателей на его поиски - реальный шанс на спасение.

"На десятый день поисков рыбак самостоятельно нашел выход из тайги, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Как выяснилось, возвращаясь домой, он отклонился от нужного маршрута и ушел в другую сторону. Спустя несколько дней сибиряк смог сориентироваться. По словам спасшегося, все это время он питался ягодами и грибами, а уберечься от хищников ему помогали две его собаки.

Полиция Иркутской области настоятельно рекомендует при посещении лесов предупреждать близких о точном месте захода в тайгу, иметь при себе минимальный объем продуктов, спички, заряженный мобильный телефон и яркие и теплые вещи (камуфляжная одежда серьезно затрудняет поиски), в зависимости от состояния здоровья – лекарства.