Юбки подорожали, а ботинки подешевели: как изменились цены на школьную форму и канцелярию в Иркутской области

Снова в школу: как за год изменились цены на школьную форму и канцелярию в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До начала нового учебного года осталось меньше недели. Родители вместе с детьми сейчас штурмуют школьные базары, чтобы успеть купить не только все необходимые учебники, книги и канцтовары, но и одежду и обувь - ведь малыши так быстро растут! Вот только, чтобы собрать весь необходимый набор школьника, в этом году мамам и папам придется выложить немалую сумму. Большая часть товаров из этого списка за год значительно подорожала. Специалисты Иркутскстата провели исследование и выяснили, какие товары для школьников в нашем регионе подскочили в цене, а какие, наоборот, стали более доступными.

Снова в школу: как за год изменились цены на школьную форму и канцелярию в Иркутской области. Фото: пресс-служба Иркутскстата

"Больше всего подорожали карандаши, альбомы для рисования, фломастеры и ручки - на 3,6, 3, 2,8 и 2,6 процента соответственно, - сообщили в пресс-службе Иркутскстата. - Из предметов одежды значительно выросли в цене полушерстяные юбки для девочек - она подскочила на 3,2 процента".

В целом школьная форма для мальчиков и девочек в Иркутской области поднялась в цене на 0,8 процента, а канцелярия - в среднем на 2,8. Однако есть и товары, которые стали значительно дешевле по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего упала стоимость ботинок и полуботинок - сейчас их цена ниже на 4,3 процента. Также выгодной стала покупка кроссовок для физкультуры, которые стали на 2,9 процента дешевле. Снизилась стоимость и рубашек для мальчиков - на 2,7 процента.

"Есть и товары, цена которых осталась практически на том же уровне, что и в прошлом году, - добавляют в пресс-службе Иркутскстата. - Например, цены на школьные брюки для мальчиков и портфели увеличились только на 0,1 процента. Также почти та же стоимость сохранилась у спортивных костюмов - они подешевели на 0,1 процента".

Теперь вы точно знаете, на какие товары из списка покупок к новому учебному году стоит потратить большую сумму. Однако стоит учитывать, что показатели, предоставленные Иркутскстатом - это средний показатель по Иркутской области. Так что всегда есть возможность найти более выгодное предложение и собрать свое чадо в школу, не потратив ни одной лишней копейки.