Стрелок Артем Черноусов - один из самых титулованных иркутских спортсменов. Фото: Стрелковый союз России

Один из самых титулованных спортсменов Иркутской области на сегодняшний день представляет не футбол, не бокс и даже не шахматы, а спортивную стрельбу. Артем Черноусов в свои 24 года уже успел стать чемпионом мира и Европы, а также завоевать золото Европейских игр и попасть в Олимпийскую сборную страны! Хотите научиться так же метко стрелять, как Артем? Тогда скорее записывайтесь в секцию - ведь спортивная стрельба в Иркутске это не только интересно, но и полезно.

Занятия улучшат зрение

- На занятия обычно принимают с 6 лет, а верхней планки по возрасту нет, - рассказывает тренер по стрельбе спортивного клуба «Ермак» Виктор Смолянинов. - И вообще, в этом виде спорта нет никаких ограничений по состоянию здоровья. Более того, к нам ходят даже дети, которые не очень хорошо видят. Доказано, что занятия стрельбой могут помочь улучшить зрение, ведь мышцы глаз постоянно тренируются во время упражнений. Другие физические ограничения также не помеха - стрельба производится из статичного положения. Но не стоит думать, что атлетам не нужно качать мышцы. Другие физнагрузки необходимы, чтобы поддерживать себя в форме.

Причем сама спортивная стрельба в Иркутске тоже полезна. В первую очередь она развивает дисциплину и самоконтроль. Также у этого вида спорта существует еще один существенный плюс, который наверняка заинтересует парней. Если у тебя есть стрелковый опыт и ты получил спортивный разряд, то во время призыва в армию тебя гарантированно отправят в элитные войска, например в спецназ. Так что если ты интересуешься военным делом и хочешь узнать, как устроено оружие, спортивная стрельба в Иркутске - то, что нужно!

- Перед тем как начать тренировки, дети проходят долгую, в том числе и теоретическую, подготовку, - добавляет Виктор Смолянинов. - Пистолеты и винтовки в руки, конечно, в руки сразу не дадут. Сначала детей обучают правилам обращения с оружием, техникой безопасности, знакомят с кодексом стрелка, объясняют тонкости.

А они, к слову, есть у каждого вида оружия. Например, из пистолета можно стрелять только стоя, в то время как из винтовки из трех позиций: в положении лежа, сидя и стоя. И все они входят в программу Олимпийских игр.

Спортивная стрельба в Иркутске: как вырастить из ребенка нового Артема Черноусова Фото: Александр СИДОРЕНКО

В тире - только безопасная пневматика

Еще одна прелесть этого вида спорта заключается в том, что специальной экипировки для занятий не требуется. Всем необходимым, включая мишени и оружие, обеспечат в секции. Блокнот и ручка для пометок - вот и все, что нужно.

Что отпугивает родителей от секции спортивной стрельбы? Страх, что малышу дадут в руки боевое оружие. Успокоим: этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. Тренеры работают с детьми в тире исключительно на безопасных пневматических образцах. Из них невозможно застрелить кого-либо или покалечить. К тому же благодаря жесткой дисциплине и тщательному изучению техники безопасности ЧП на занятиях в принципе исключены.

Также для того, чтобы посещать секцию, справки на работу с оружием не потребуют. Почему? Тренировки проводятся только в пределах тира. А вот взрослым ученикам, которые смогут добиться успехов в этом виде спорта и покажут стремление к обучению, вполне могут выдать разрешение на покупку пистолета или винтовки.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Артем ЧЕРНОУСОВ:

Из-за переноса Олимпиады есть шанс еще лучше подготовиться к Играм

Иркутянин Артем Черноусов является мастером спорта по стрельбе из малокалиберного пистолета. И если бы не воля случая, он бы мог прославиться в другом виде спорта - стрельбе из лука. Именно этим направлением Артем увлекался до 15 лет, а затем под руководством прославленного тренера Галины Корзун взял в руки пистолет и начал тренировки. Уже в 2015-м Черноусов попал на первые крупные соревнования - Кубок мира среди юниоров и занял 2-е место. В том же 2015-м он получил звание чемпиона мира среди юниоров, а годом позже выиграл золото и бронзу на Кубке мира и еще одно серебро - на этот раз на чемпионате Европы.

В 2018 году Артем впервые попал в сборную России на чемпионате мира по стрельбе из малокалиберного пистолета, где вновь стал лучшим из лучших.

Еще одна славная страница в карьере Артема Черноусова - II Европейские игры в Минске. Стрелок привез две золотые медали: за стрельбу в смешанной команде и в индивидуальном зачете.

Такое большое количество побед помогло иркутянину войти в состав олимпийской сборной России и получить право выступать на Играх в Токио.

- Я всегда стремился попасть на Олимпиаду, - рассказывает Артем Черноусов. - Поэтому включение в список кандидатов в сборную не было для меня неожиданностью. Подготовка к Играм у меня началась еще с конца 2019 года. Также до начала эпидемии я успел съездить в Польшу на чемпионат Европы и выиграл золото. Причем это произошло до закрытия границ. К переносу Олимпиады на 2021 год отношусь спокойно, ведь это делается из соображений безопасности. К тому же появилась возможность получше подготовиться к будущим стартам.

КОНКРЕТНО

Где научат метко целиться:

Спортивный клуб «ЕРМАК»

Адрес: ул. Петрова, 60.

Тел. 8-950-082-91-29.

Иркутский областной стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России

Адрес: ул. Поленова, 18.

Тел. (3952) 20-86-89.

Иркутская областная школа высшего спортивного мастерства

Адрес: ул. Карла Маркса, 26.

Тел. (3952) 33-33-36.

СШОР «ПРИАНГАРЬЕ»

Адрес: ул. Карла Маркса, 12в.

Тел. (3952) 33-56-88.