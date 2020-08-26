Воришка узнал, что украл бочку у фронтовика, и подарил ему новую Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Истории о перевоспитании преступников всегда вселяют надежду. Одна из таких произошла недавно в Шелеховском районе. В отдел полиции пришел старенький дедушка и поделился своей бедой - у него украли бочку, и теперь он не может полить свой огород. Пропажу он заметил рано утром - а это значит, что похититель орудовал на его участке ночью. После беседы с пострадавшим выяснилось, что 92-летний пенсионер Стриженов Сергей Михайлович - ветеран Великой Отечественной войны! Что же получается: он сражался за свободу страны и будущее детей и внуков - а на старости лет у они у него последнее отбирают?

"Полицейский обошел соседние дачи и спросил, не видел ли кто ночью возле участка пенсионера чего-то подозрительного, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Это помогло выйти на след воришки - один из соседей рассказал, что поздно вечером заметил там незнакомый автомобиль".

Сотрудник МВД быстро вычислил грабителя - он даже еще не успел продать украденную бочку на металлолом - ее уже вернули владельцу.

"Хочу выразить благодарность полицейскому Илье Дерягину за то, что он оперативно сработал и нашел мою бочку", - рассказал ветеран Сергей Михайлович Стриженов.

Во время воспитательной беседы полицейский пристыдил вора - зачем ты ограбил ветерана, ведь он подарил тебе и твоим родителям мирное небо над головой? Нарушитель очень расстроился и захотел загладить вину. Он сам пришел на дачу к пенсионеру, извинился перед ним и подарил новехонькую бочку на 200 литров - она точно пригодится ему в хозяйстве!