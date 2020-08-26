День города Иркутска 2020: дата проведения, программа праздника, кто из звезд приедет

День города Иркутска 2020: когда, программа, кто приедет из звезд Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Празднику быть! День города Иркутска всегда отмечали в первую субботу июня: лето, костюмированное шествие, салют. Из-за пандемии коронавируса в этом году, казалось, сибиряки лишились любимого праздника. Но! Торжество все же состоится! Выбрана новая дата – первая суббота сентября - 5 число. Выбирайте, куда отправиться в этот день.

День города Иркутска 2020: программа у ДС "Труд". Выступление "русского Паваротти"

Площадка у ДС «Труд». В 11.00 – большая городская зарядка с участием иркутских тренеров. В 15.00 - выступит народный артист РСФСР 72-летний Ренат Ибрагимов. Петь известный баритон будет в течение часа под аккомпанемент Иркутского губернаторского симфонического оркестра.

День города Иркутска 2020: программа на площадь у памятника Александру III.

В 13.00 начнется развлекательная программа «Вальс Победы», будет работать фотозона «Авто и мототехника военных лет». В 14.00 всех приглашают на мастер-класс по изготовлению гвоздики из бумаги, в 15.00 – на выступления артистов Иркутского театра народной драмы, победителей онлайн-конкурса «Твой звездный выход!» (подробности) . С 18.00 запланированы вокальные выступления. Придут чемпионка высшей лиги КВН Валентины Тимощук с подтанцовкой, а также кавер-группа «Пеппер бенд». С 19.30 радовать сибиряков зажигательными композициями будет DJ Kidy – один из самых востребованных и техничных диджеев России и СНГ. Его треки крутят радиостанции всей планеты, имя регулярно встречается в музыкальных чартах.

День города Иркутска 2020: программа на островах

Остров Юность. С 13.00 до 17.00 для ребят запланирован интерактив с участием цирковых артистов. С 15.00 до 18.00 – фестиваль экстремальных видов спорта: выступления на скейтбордах, самокатах и велосипедах.

Остров Конный. С 15.00 до 22. 00 – показательные выступления автомобильных гонщиков – дрифтеров.

День города Иркутска 2020: программа в сквере Кирова.

Концерт с 16.00 до 21.00. на сцену выйдут лучшие коллективы города – ансамбль «Красная горка», группа «Доктор Джаз», кавер-бэнд «Берн», артисты Театра народной драмы и другие не менее известные коллективы.

Праздничный фейерверк запланирован на 21.30. Где будет его лучше видно станет известно ближе к 5 сентября. Следите за новостями на нашем сайте.

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