День города Иркутска 2020: дата проведения, программа праздника, кто из звезд приедет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Празднику быть! День города Иркутска всегда отмечали в первую субботу июня. Вы, конечно, помните знаменитое карнавальное шествие, когда тысячи людей в самых невообразимых костюмах шли по главным улицам… Но в этом году из-за пандемии впервые в истории день рождения любимого Иркутска мы отметим в сентябре, а именно 5-го числа. Рассказываем, куда можно сходить.

День города Иркутска 2020: выступление "русского Паваротти" Рената Ибрагимова

У Дворца спорта "Труд" в 11.00 начнется большая городская зарядка с участием иркутских тренеров, в 15.00 здесь выступит народный артист РСФСР 72-летний Ренат Ибрагимов. Он даст концерт, исполнив популярные хиты под аккомпанемент Иркутского губернаторского симфонического оркестра.

День города Иркутска 2020: танцуем под песни иркутских артистов и треки известного DJ Kidy

Еще одна интересная локация - это площадь у памятника Александру III, где в 13.00 начнется развлекательная программа «Вальс Победы» (День города и 75-летие Победы отметят в один день). Будет работать фотозона «Авто и мототехника военных лет», а в 14.00 всех приглашают на мастер-класс по изготовлению гвоздики из бумаги, в 15.00 выступят артисты театра народной драмы, а после с 16 часов - победители конкурса «Твой звездный выход!», который проводила "Комсомольская правда" на своем сайте irk.kp.ru и администрация Иркутска (подробности).

Кроме того, здесь же на бульваре Гагарина выступят чемпионка высшей лиги КВН Валентины Тимощук с подтанцовкой, а также кавер-группа «Пеппер бенд». А с 19.30 радовать сибиряков зажигательными композициями будет DJ Kidy – один из самых востребованных диджеев России. Его треки крутят радиостанции всей планеты, а имя не сходит с топовых позиций музыкальных чартов.

Не менее интересно будет 5 сентября на острове Юность, где днем трюки покажут цирковые артисты, а с 15 часов пройдет фестиваль экстремальных видов спорта. А на острове Конный весь день будут показательные выступления автомобильных гонщиков – дрифтеров.

День города Иркутска 2020: в сквере Кирова - тоже концерт

С 16.00 до 21.00 на сцену выйдут лучшие коллективы города – ансамбль «Красная горка», группа «Доктор Джаз», кавер-бэнд «Берн» и другие. Планируется, что под занавес торжества будет салют. О том, будет ли он и во сколько, если все же состоится, следите за новостями на kp.ru.

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