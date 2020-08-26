Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 августа: СФО на 4-м месте среди округов России по числу выздоровевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 26 августа. Количество выздоровевших от COVID-19 в Иркутской области сегодня гораздо выше, чем число продолжающих получать лечение. Но болеют новой коронавирусной инфекцией в регионе еще больше двух тысяч человек. Большинство из них переносят коронавиурс в легкой форме и лечатся амбулаторно. Но есть и тяжелые больные.

Статистика на 26 августа [данные обновляются]

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 26 августа: Иркутская область входит в 20 регионов РФ, где выздоровели больше 71% заболевших

В России от коронавируса вылечили уже почти 780 тысяч человек. Это 81% от общего числа всех заболевших россиян. С инфекцией почти удалось справиться в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах – там здоровы уже 96% заразившихся. На втором месте — Пензенская область и 95% вылечившихся, на третьем месте - Республика Кабардино-Балкария, здесь выздоровели 94% инфицированных.

Сибирский федеральный округ, по данным от Информационного центра по коронавирусу, находится на 4 месте среди округов РФ, доля выздоровевших в СФО – 81%. Три региона – Хакасия, Тыва и Новосибирская область из Сибирского ФО входит в ТОП-25 по доле вылеченных от COVID-19.

«Иркутская область входит в число 20 регионов России, где доля выздоровевших колеблется от 71 до 80%», - сообщают сотрудники Информационного центра по коронавирусу.

Меньше всего в процентном соотношении поправившихся в Ненецком автономном округе – 37%, в Сахалинском области – 57%, в Саратовской области – 64%.

Коронавирус, 26 августа: процент выздоровевших в регионах РФ. Фото: ИЦК

Коронавирус в Иркутске, 26 августа: линейки в День знаний пройдут не для всех

Новый учебный год начнется по расписанию. Торжественные линейки в День знаний в Иркутске состоятся! Но, не для всех… Они пройдут только для первоклашек и одиннадцатиклассников.

«Остальные классы разведут по кабинетам, где для них проведут классные часы, - сообщили в мэрии Иркутска.

Это сделано, чтобы не допустить массового скопления людей во время распространения коронавируса.

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