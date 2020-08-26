Куда исчез Бабр: почему символ Иркутска в 130 квартале накрыли брезентом. Фото: Павел ЦИКОЛИН

Накануне многие иркутяне увидели в центре города необычное зрелище. Памятник Бабру, который находится в 130 квартале и является одной из визитных карточек Иркутска, исчез под покровом брезента. Что же случилось со скульптурой? Она пострадала от рук вандалов или стала опасной для прохожих? А может быть Бабра и вовсе собираются убирать из 130 квартала и перенести на новое место? Но на самом деле ничего страшного не произошло. Со скульптурой все в полном порядке и вскоре жители и гости города вновь смогут ее увидеть.

"На самом деле, с Бабром все хорошо - дело в постаменте, на котором он стоит - его необходимо отреставрировать,- пояснили в пресс-службе администрации Иркутска. - Именно для реконструкции памятник пришлось накрыть брезентом. В ближайшее время у основания заменят гранитные плиты и проведут дополнительные работы по укреплению".

Интересно, что с момента установки Бабра ему первый раз понадобился ремонт. Так что символ Иркутска останется на своем законном месте и продолжит быть ориентиром для туристов, которые не могут найти 130 квартал. К тому же скоро выглядеть он будет отлично, а обновленный постамент дополнит памятник, и он будет еще лучше смотреться на ваших фотографиях.