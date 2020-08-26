Спортивное ориентирование в Иркутске: польза от занятий, адреса школ для детей и взрослых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда перед родителями стоит выбор, чем занять ребенка, чтобы он рос сильным и выносливым, то спортивное ориентирование - прекрасный вариант. Потому что не скучно! Дождь ли, солнце ли, снег ли за окном - какая разница, если в руках верный друг – компас, рядом крепкое плечо товарища, а впереди полный приключений путь!

Спортивное ориентирование в Иркутске: все возрасты покорны

Итак, начнем с главного. Что вообще представляет собой спортивное ориентирование? Суть проста: задача участников - с помощью карты и компаса преодолеть заданную трассу, на всей протяженности которой есть контрольные пункты, где атлеты должны отметиться. Азарт, физическая подготовка, прогулка на свежем воздухе, интеллектуальное развитие - в одном флаконе. И как вы, наверное, уже поняли, это вид спорта без возраста. Всем и каждому занятия будут полезны и интересны. И вот доказательство: самая взрослая категория ориентировщиков - старше 90 лет. У них маршруты, конечно, несложные, но лишь с точки зрения физической подготовки. Чтобы пройти трассу достойно, без смекалки никак не обойтись.

- В секции спортивного ориентирования Приангарья обычно принимают с 7 - 8 лет - первоклашек, - рассказывает зампредседателя Федерации по реализации спортивных проектов Андрей Павлов. - И это направление, признаться, в нашем регионе развито на уровне. Движение захватило много городов и поселков области: Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов, Свирск, Саянск, Слюдянка, Байкальск, Усть-Ордынский округ, Осинский, Черемховский, Эхирит-Булагатский, Боханский районы.

Спортивное ориентирование в Иркутске: доступный и всесезонный спорт

Иными словами, хочешь быть ориентировщиком - будь им, условия имеются. Если секции большого тенниса есть далеко не везде, то про спортивное ориентирование такого не скажешь.

Еще один из несомненных плюсов движения – всесезонность: летом кроссы и велокроссы, зимой – соревнования на лыжных дистанциях.

Также хороший бонус - постоянная зарядка для ума. Ведь спортивные карты отличаются от обычных: на них много условных обозначений, не привычных глазу обывателя. Многие из них придется просто выучить, а это, безусловно, тренировка памяти. Да и само прохождение трасс требует особой внимательности, сосредоточенности, собранности.

- Стоит отметить, что этот вид спорта не из травматичных, риски минимальны, ведь здесь нет таких нагрузок, как в других видах, - говорит Андрей Павлов. - Конечно, мышцы всегда в тонусе, каждый поход - тренировка, но тренировка на выносливость. Ведь суть в том, что атлетам приходится преодолевать протяженные дистанции по пересеченной местности.

Спортивное ориентирование в Иркутске: участие в соревнованиях

Спортивное ориентирование не простые походы в лес и горы. Это спорт! И как в любом из видов спорта, атлет может сделать карьеру, выступая на соревнованиях.

- В Приангарье турниры проводятся на всех уровнях, - отмечает Андрей Павлов. - Первая ступень - чемпионат и первенство внутри городов и поселков, вторая - на уровне области, третья – Сибирь, четвертая - Россия. Причем иркутские ребята о себе заявлять умеют, есть у нас успехи и на мировой арене. На чемпионате мира среди школьников по спортивному ориентированию, который прошел в прошлом году в Эстонии, команда иркутян заняла 7-е место. Такая же строчка была и у студентов на чемпионате Европы среди университетов. Он проходил в 2019 году в Чехии.

Так что спортивное ориентирование подарит вам подтянутую фигуру, здоровый дух, зарядит энергией, а также даст возможность объездить страну, побывать за границей и обрести друзей-единомышленников по всему миру.

КСТАТИ

В программу Олимпиады пока не включено

Умение ориентироваться на местности было одним из важнейших качеств еще со времен Древнего мира. Но именно как вид спорта зародилось в XIX веке. Сначала в мастерстве соревновались военные, а первый гражданский турнир состоялся в Норвегии в 1897 году. В СССР же движение приобрело популярность в 1934 году. Правда, Федерация спортивного ориентирования России создана лишь в 1991-м. В 1994 году Иван Кузьмин стал первым атлетом, выигравшим чемпионат мира по лыжному ориентированию. С тех пор россияне неоднократно поднимались на пьедестал почета как победители гонок на велосипедах, в эстафетах, беге и трейл-ориентировании (по тропам). В программу Олимпийских игр спортивное ориентирование пока не включено, но разговоры об этом ведутся уже не один год.

КОНКРЕТНО

Секции в Иркутске

Школьникам:

Клуб «АЗИМУТ»

Адрес: ул. Желябова, 5 и ул. Ленская, 2а. Педагог - Александр Сергеевич Усов. Эл. почта: usoff.2010@mail.ru

Клуб «БАРГУЗИН»

Адрес: ул. Ленская, 2а. Педагог - Иннокентьевич Сергеевич Усов. Эл. почта: usovcep@gmail.com

Клуб «ЛЕСНЫЕ СКИТАЛЬЦЫ»

Адрес: ул. Лесная, 122. Педагог - Андрей Сергеевич Майков. Эл. почта: redman_rm@mail.ru

Клуб «МОЛНИЯ»

Адрес: ул. Академическая, 5. Педагог - Татьяна Александровна Токарева. Эл. почта: tokareva_iz_irk@mail.ru

Клуб «ОТВАГА»

Адрес: ул. Шевцова, 16. Педагог - Андрей Сергеевич Майков. Эл. почта: redman_rm@mail.ru

Клуб «СИБИРЬ»

Адрес: ул. Лермонтова, 299. Педагог - Оксана Владимировна Сибирякова. Эл. почта: oksana_65@bk.ru

Клуб «СОЮЗ»

Адрес: мкр-н Юбилейный, 14 и ул. Маяковского, 14. Педагоги - Елена Олеговна Глызина и Андрей Николаевич Павлов. Эл. почта: l.glyzina@yandex.ru

Клуб «ЭКШН»

Адрес: ул. Профсоюзная, 3. Педагог - Алексей Николаевич Шишковский. Эл. почта: cnopm123@mail.ru

Студентам:

ИГУ

Адрес: ул. Улан-Баторская, 6а, лыжная база ИГУ. Педагог - Андрей Николаевич Павлов. Эл. почта: anpavlov.work@gmail.com

ИрНИТУ

Адрес: стадион ИрНИТУ, ул. Лермонтова, 83. Педагог - Владимир Валерьевич Горбунов. Эл. почта: v-vgorbunov@yandex.ru

ИрГУПС

Адрес: ул. Чернышевского, 15, ауд. А-104. Педагог - Евгений Анатольевич Власов. Эл. почта: vlasov_ea@irgups.ru

ИрГАУ

Адрес: пос. Молодежный, 1/1. Руководитель - Кристина Владимировна Кучинская, тренер - Оксана Юрьевна Нестерец. Эл. почта: 891478676663@yndex.ru

Взрослым:

Клуб «БАЙКАЛ-ОРИЕНТ»

Руководитель - Михаил Леонидович Симухин. Эл. почта: Baikal-O@mail.ru

Клуб «БЕГУЩИЕ ОТ МЕДВЕДЯ»

Руководитель группы - Владимир Валерьевич Горбунов.

Тел. 8-908-663-18-99. Эл. почта: v-vgorbunov@yandex.ru

Клуб BAIKAL TRAIL RUNNING

Руководитель - мастер спорта по спортивному ориентированию и скайраннингу Дмитрий Юшин.

Тел. 8-950-050-64-06.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Федерация спортивного ориентирования Иркутской области

Адрес: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 9.

Тел. (3952) 20-87-97.

Сайт: fso-irk.ru