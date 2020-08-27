Ночь кино в Иркутске 2020: где, когда, какие фильмы покажут Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Киносеансам быть! Этой новости поклонники современного кинематографа радуются чуть дольше недели. И тут новая приятная новость: состоится и Ночь кино в Иркутске 2020. Это будет первая культурно-массовая акция за полгода. Истосковались по подобным событиям? Тогда 29 августа вам точно нужно стать участником кинопраздника.

«Зрителям представят три ленты отечественного производства», - сообщили организаторы.

Ночь кино в Иркутске 2020: какие фильмы покажут

И это будут не просто фильмы, а три самых кассовых российских ленты. Первая - спортивная мелодрама «Лед-2» в главных ролях с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым. Чтобы посмотреть продолжение истории любви, начавшейся на льду Байкала, в кинотеатрах выстраивались в очереди.

Не менее популярной у россиян была и картина «Холоп» - приключенческая комедия о перевоспитании молодого мажора Гриши, которого сыграл Милош Бикович. В «Холопе» также снимались Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова.

Третьим к показу приготовили мультфильм «Иван-Царевич и Серый Волк-4» о приключениях верных друзей и участии в песенном конкурсе Кота-ученого.

Если вы не успели посмотреть эти фильмы во время проката – сейчас самое время.

Ночь кино в Иркутске 2020: где пройдет

Участие в акции Ночь кино 2020 примут кинотеатры нескольких городов в Иркутской области. Фильмы представят зрителям в Иркутске, Саянске, свирске, Алзамае, Оеке, Усть-Уде, Киренске, Байкальске, Усть-Илимске, Усть-Ордынском, Железногорске-Илимском.

Конечно, Ночь кино 2020 не отменяет санитарных норм установленных для кинотеатров.

«Нужно обязательно соблюдать меры безопасности», - отметил заместитель министра культуры и архивов Приангарья Руслан Дячук. – «Среди них — заполнение залов на 50%, использование масок и перчаток для участников и организаторов события».

Ночь кино в Иркутске 2020: узнавайте в кинотеатрах время показа

Попасть на Ночь кино в Иркутске 2020 всем удастся совершенно бесплатно. Напоминаем, что единого времени сеансов у акции не предусмотрено. Нужно узнавать о них в понравившемся вам кинотеатре. Например, в Доме кино это будет вовсе не ночь, а, скорее, вечер кино. Сеансы там начнутся в 17.00. и в разных залах. Первыми покажут мультфильм и «Лед-2» (17.15).

Ночь кино в Иркутске 2020: приходите в масках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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