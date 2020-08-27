Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 августа: 618 пациентов лечат от COVID-19 в больницах региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 27 августа. Вот уже третьи сутки подряд COVID-19 подтверждается не больше, чем у 80 человек (25 августа – 74, 26.08 – 76, 27 августа – 73). Темпы прироста заболевших значительно снизились. К примеру, месяц назад – 27 июля – за сутки коронавирус выявили у 162 человек (больше, чем в два раза).

Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Приангарья – 16 583. Радует, что большинство – 14 225 – уже с инфекцией справились.

В больницах под присмотром медиков – 618 пациентов, в их числе есть и в тяжелом состоянии – 33 человека. Еще у 1473 заболевание протекает в легкой форме и их лечат амбулаторно.

Количество смертей от коронавируса за сутки также возросло. Оперативный штаб сообщил о кончине еще троих. Всего с начала пандемии в регионе умерли 267 человек. Из них 186 инфицированных умерли от COVID-19, еще 81 с таким же диагнозом – от сопутствующих заболеваний.

Коронавирус в Иркутске, 27 августа. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 27 августа: в Приангарье стартует прививочная кампания

Пока, правда, прививать будут от гриппа. Ведь сезон простуд, как говорится, «не за горами». Первая партия вакцин – 512 тысяч доз – уже в регионе. Она предназначена для взрослых. В ближайшее время доставят еще около 300 тысяч для лиц старше 18 лет и 450 тысяч – для детей.

«Медработники планируют вакцинировать против гриппа более 60% населения Иркутской области», - рассказала пресс-службе правительства Приангарья главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Иркутской области Ирина Лисянская.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту прикрепления. Специалисты рекомендуют сделать это сотрудникам организаций социального обслуживания, образовательных учреждений, а также работникам торговли, транспорта, коммунальной сферы, школьникам, студентам, обслуживающему персоналу, лицам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания.

Коронавирус в Иркутске, 27 августа: первая за полгода культурно-массовая акция пройдет в ближайшие выходные

В Иркутске и еще 12 городах области запланирована «Ночь кино». В этом году всероссийская акция пройдет в пятый раз. Зрителям покажут три самых кассовых отечественных фильма. Вход на просмотры будет свободным (подробности – здесь).

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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