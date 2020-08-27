Пришлось увеличить высоту вольера: сибирский козерог появился в зоопарке Иркутска .Фото: предоставлено Иркутским Зоосадом

Невероятной красоты и грации животное – сибирский козерог – приехало в Иркутский зоосад из Красноярска. И сразу же устроило хлопот сотрудникам зоопарка – высоту вольера для него пришлось увеличить, ведь козероги – это горные козлы. Они способны подпрыгивать вверх на высоту более трех метров. Пока животное сидело на карантине после прибытия из соседнего региона, его апартаменты достраивались.

«Стены вольера нашего нового рогатого обитателя подняли до уровня четырех метров двадцати сантиметров, кроме того, края стенок оборудованы балками со специальной сеткой, чтобы козерог не выпрыгнул», - улыбаются сотрудники Иркутского зоосада.

Невероятно красивые и грациозные - такие они - сибирские козероги. Фото: Иркутский Зоосад

Пока попыток совершить побег козел не предпринимал, ведь ему и здесь хорошо. На новом месте ему понравилось, освоился быстро: привык к сотрудникам зоопарка и уже начинает проявлять интерес к иркутянам – подходит к посетителям зоопарка и обнюхивает.

«Кормить сибирского козерога гостям зоосада – нельзя», - отмечают зоологи. «У него – особый рацион и режим питания – трава, сено, овощи и специальные добавки».

Пока делит жилье с муфлоном Надей

Рожден горный козел был в зоопарке. Сейчас ему два года. Имени у него пока нет. По традиции кличку придумают посетители.

Пока козерог делит жилье с самкой муфлона (жвачное парнокопытное животное рода баранов – прим.авт.). Но мера эта вынужденная – из-за прибытия новых животных (накануне в зоопарке появился еще и алтайский марал), и недостатка средств после закрытия на время самоизоляции строительство новых вольеров затягивается.

Козерог пока без имени в отличии от соседки - муфлона Нади. Фото: Иркутский Зоосад

«Конфликтов между ними нет, но как только Наде (имя муфлона) достроят отдельный вольер, она переедет туда», - рассказали в Иркутском Зоосаде. – «Произойдет расставание до начала периода спаривания, так как скрещивать эти виды и получать от них потомство мы не планируем».

СПРАВКА «КП»

Сибирский козерог – один их самых крупных представителей рода горных козлов. Вырастает в длину до 160 см, а в высоту – до 110. Вес от 60 до 90 кг. Длина рогов может достигать полутора метров. Правда, встречаются особи и до 130 кг. Обитает в горах Саян, Тувы и Алтая.

Читайте также:

Камерунскую козу-террористку выселили из зоопарка Иркутска в деревню. Зоологи боялись, что от ее острых рогов пострадают соседи козы – пятнистые олени (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08