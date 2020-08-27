Серпантина в районе Култука на трассе "Байкал" не будет с 28 августа. Фото: пресс-служба УПРДОР "Прибайкалье"

Серпантин, "тещин язык"...как только ни называют в народе участок федеральной трассы Р-258 "Байкал" в районе Култука. Из-за обилия резких поворотов и крутых спусков и подъемов без труда проехать по этой дороге могли только опытные автомобилисты. Но теперь проблемы проезда по трассе на участке с 47+000 по 55+912 километры больше не будет. Уже 28 августа откроется объезд "тещиного языка", который строили с 2018 года.

"Этот участок федеральной трассы обеспечивает не только сообщение между Иркутской области и Бурятии - это важнейшая транзитная связь для жителей Сибири и Дальнего Востока, - сообщили в пресс-службе УПРДОР "Прибайкалье". - Интенсивность движения достигает около 5 тысяч машин в сутки - а новый фрагмент трассы увеличит его пропускную способность более чем на 8 тысяч автомобилей в сутки".

Серпантина в районе Култука на трассе "Байкал" не будет с 28 августа. Фото: пресс-служба УПРДОР "Прибайкалье"

Исправление "тещиного языка" и превращение его в ровную дорогу повысит безопасность дорожного движения и сделает поездку по этой трассе более комфортной и спокойной. Также немаловажно и то, что объезд поможет сократить время в пути и позволит автомобилистам существенно экономить на бензине.

Уже сейчас объезд култукского серпантина оснастили всеми необходимыми дополнительными сооружениями, такими как водопропускные трубы, площадки для стоянки машин, сигнальные столбы, металлические ограждения и предупреждающие и предписывающие знаки. Так что проехать по обновленному участку трассы "Байкал" можно будет уже завтра.