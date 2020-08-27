Тем, кто пережил увольнение: иркутские работодатели опубликовали список горящих вакансий. Фото: Иван ВИСЛОВ

«Всех сократили из-за коронавируса, и работы не найти!» - соцсети переполнены мрачными сообщений. Да, «большая чистка» - это, пожалуй, реальность, хотя иркутские фирмы в большинстве своем предпочли сохранить кадры, а на крупных предприятиях региона работа практически и не прекращалась. «КП»-Иркутск выяснила, как сейчас складывается ситуация на рынке труда.

Слухи о том, что работы нет, сильно преувеличены

И это не парадокс. Конечно, есть отрасли, на которые кризис повлиял сильнее, но есть и те, на которые меньше.

Серьезные сокращения произошли в двух отраслях - строительстве и общепите. Число работников на стройках региона в июле упало на 23% по сравнению с тем, что возводили дома год назад. Это если судить по отчету Иркутскстата. А в гостиницах и общепите сейчас работают на 13,5% меньше сотрудников. Серьезно уменьшили число занятых в финансах и страховании. Больше 6% бухгалтеров и экономистов отправились на поиск новой работы. Сейчас сложнее найти работу в сфере связи и информации.

А где количество занятых выросло? Многие нашли место в торговле, хотя продавщиц в бутиках по-прежнему не хватает. Часть людей вспомнили о том, что у них есть диплом учителя, и пополнили школьные классы. Кто-то поехал работать вахтой - там люди нужны. Кто-то достал водительские права, подучился и теперь работает за рулем маршрутки или такси. Но больше всего тех, кто стал работать в лесной отрасли и сельском хозяйстве.

Работу люди нашли сами. Чаще всего через знакомых или кадровые агентства. По данным службы поиска персонала HeadHanter, половина соискателей из Иркутской области заявила о том, что никогда не регистрировались в качестве безработных. Но треть из них отметила, что впервые обратилась в Центр занятости в этом году в связи с коронавирусом.

- В топ-10 профессиональных сфер с максимальной долей безработных, обратившихся в Службу занятости населения в 2020 году, вошли «Туризм, гостиницы, рестораны», «Банки, инвестиции», «Госслужба, НКО», «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи», «Административный персонал», «Управление персоналом», «Высший менеджмент», «Бухгалтерия, финансы» и «Закупки». По данным опроса, лишь 6% соискателей, когда-либо обращавшихся в Службу занятости, нашли таким образом место под солнцем. 80% соискателей, вставших на учет в этом году, получали пособие по безработице, - сообщают в HeadHanter.

По данным статистики, в государственных учреждениях службы занятости населения к концу июля состояло на учете 59,5 тыс. жителей, в качестве нетрудоустроенных было зарегистрировано 53,2 тыс. человек. Пособие получали 50,2 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,6%. В то же время на предприятиях нужны еще 58 807 человек. Получается, по одному человеку на вакансию.

Где рабочих стало больше, а где - меньше. Фото: Наталья ВИБЕ

Нужны кадры в строительстве, медицине и магазинах

Казалось бы, решение простое. Надо устроить всех, у кого нет работы, на свободные места, и дело с концом. Но не все так просто. Полно вакансий в строительстве, нужны люди в страховании, требуются продавцы и медсестры. Но жители ищут места получше. Среди тех, кто в поиске, много юристов, финансистов и претендующих на руководящую должность.

В госслужбе на каждую вакансию приходится 9 резюме. А руководителями компаний и фирм готовы стать такое число граждан, что на одно место приходится 8 желающих.

- Высокая конкуренция всегда была характерна для этой сферы: желающих получить руководящую должность обычно довольно много, а вот вакансии такого рода не отнесешь к широко распространенным. Однако в июле 2019-го потенциальным руководителям было все же заметно проще найти место: тогда на вакансию приходилось всего 5,6 резюме, что считается нормой для рынка труда, - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Третье место в топе принадлежит административному персоналу - 7,2 резюме на вакансию (год назад - 3,6). Здесь число желающих найти себе место среди потенциальных сотрудников отдела кадров выросло по отношению к свободным местам в два раза. Также подросла конкуренция среди юристов, специалистам с этим дипломом работу найти все труднее - 6,5 резюме на вакансию (год назад - 4,9).

Вполне может быть, что несостоявшиеся начальники все же пойдут на более простую работу. Это все-таки лучше, чем вообще не быть занятым.

Среди тех, кого буквально «расхватывают» на рынке труда, предлагая привлекательные условия, - специалисты в страховании и сервисе. Здесь на одно место нет ни одного желающего. Могут выбирать, куда пойти работать, строители (1,2 резюме на вакансию), различные консультанты (1,4 желающих заняться сетевым бизнесом), медики и фармацевты (1,6 человека на место), и, конечно, представители автобизнеса и рабочие (по 1,8 резюме на вакансию).