За то, что прикурил от свечи в храме, подростку грозит до трех лет тюрьмы. Фото: соцсети

За скандальный ролик, снятый в православном храме в Чите, 18-летний подросток может сесть за решетку. В июле 2020 года молодой человек выложил в соцсети видео, на котором он прикуривает от свечи в православном храме.

"На него завели уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих", - сообщили в пресс-службе СК РФ по Забайкальскому краю. - "Расследование продолжается, все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить".

А начиналось все с создания безобидного, по мнению создателей, видеоролика, которые снимаются для того, чтобы получить моментальную славу на просторах интернета. Место действия блогеры выбрали необычное - Кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите. Оператор снимает парня у ворот храма. Он перекрестился перед входом. В руках держит сигарету и говорит на камеру, что собирается прикурить от свечи.

"Это будет преступление века!" - слышится голос оператора за кадром.

Подозрительные посетители заходят в храм. Затем подросток подходит к иконостасу, ждет, пока прихожане отвернутся, и закуривает от одной из свечей. На этом видео обрывается - видимо, будущие герои интернета поспешили уйти из церкви, пока их не застукали.

Надо сказать, своей цели парни добились. Ролик набрал популярность в социальных сетях, множество просмотров и комментариев. Правда, в основном отзывы были негативные. Парня обвиняли в том, что он не уважает чувства верующих - и вообще, гореть ему в аду за такой богомерзкий поступок! Из-за этого молодому человеку пришлось записать еще одно видео, в котором он попытался оправдаться.

"Я никого не хотел оскорбить своим видео, - объясняет он. - Наверное, я просто тупой - сначала что-то делаю, и только потом думаю".

Такой хайп привлек внимание не только простых пользователей интернета, но и полицейских. Они быстро вышли на след героя соцсетей. Теперь молодому человеку грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. А тем временем ситуацию успел прокомментировать и глава Забайкальской митрополии, который заявил, что в данной ситуации ему больше всего жаль родителей тщеславного подростка.

"Глубоко сочувствую родителям и тому, что у них растут такие дети, которые подобными проделками наказывают сами себя, - заявил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. - Я готов к встрече с мальчиком и искреннему разговору с ним, чтобы понять, почему он решился на такой поступок".