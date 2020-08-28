МЧС: уровень воды продолжает подниматься на реках Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Буквально год назад на севере Иркутской области бушевала стихия. Из-за неблагоприятных погодных условий уровень воды в реках в Тулунском и Нижнеудинском районах серьезно повысился, и стихия частично разрушила многие города и поселки. Вода буквально сносила деревянные дома, оставляя их жителей без крыши над головой. Сейчас затопленные районы возвращаются к нормальной жизни. Однако в последнее время в Иркутской области вновь начались сильные дожди, которые могут вновь навредить жителям северной части региона.

"По состоянию на 28 августа на реках Ока и Витим наблюдается повышение уровня воды на 75-100 сантиметров, на Иркуте, Китое, Белой, Ие и Уде - на 10-35 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Лена и Киренга поднялись на 1-5 сантиметров. Новые отметки уровня воды пока ниже критических".

А вот 29-30 августа, согласно прогнозам специалистов Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в этих водоемах поднимется еще выше. На реках Китой, Ока и Бирюса он вырастет на 50-120 сантиметров, на реках Иркут, Белая, Ия и Уда - на 20-70 сантиметров, на Витиме - на 20-30. А вот на Лене и Киренге вода отступит на 1-5 сантиметров.

Также специалисты МЧС прогнозируют повышение уровня воды на реках Южного Прибайкалья на 20-80 сантиметров, если там продолжат идти сильные дожди. Спасатели предупреждают, что, пока они не прекратятся, лучше не выходить к водоемам и не пытаться их пересекать, поскольку это может быть опасно для жизни.