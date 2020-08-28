Поездка сборной Швеции на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске под угрозой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похоже, что чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, матчи которого должны пройти с 5 по 11 октября в новом ледовом дворце "Байкал", вновь могут перенести. Сборная Швеции по бенди, являющаяся одним из фаворитов турнира и главным соперником сборной России в борьбе за чемпионство, может не приехать в наш город. Все из-за решения министерства иностранных дел скандинавской страны, которое накануне объявило о продлении ограничения на поездки за границу в связи с пандемией коронавируса.

"Мы не поощряем ненужные поездки за пределы страны, - сообщается на сайте ведомства. - Путешествия в некоторые страны Европы постепенно разрешаются. Однако ситуация с коронавирусом в разных странах существенно отличается. Также многое зависит от расстояния - чем оно больше, тем выше риск заразиться. Поэтому пока мы ограничиваем выезд в страны за пределами ЕС и Шенгенской зоны до 15 ноября".

Так что прибытие сборной Швеции на Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске зависит от того, какое решение примут в правительстве скандинавской страны. Будем надеяться, что оно будет положительным - все-таки шведы очень любят бенди, и вряд ли захотят пропускать мировой форум. В противном случае, Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске опять придется переносить.

Напомним, Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске стартовал в марте. Организаторы успели провести только турнир в группе В, в котором первое место заняла сборная Венгрии. Соревнования в группе А с участием сильнейших сборных мира, в том числе России, Финляндии и Швеции, должны были состояться с 29 марта по 5 апреля. Однако из-за начала пандемии коронавируса от участия в турнире сначала отказалась команда Казахстана, а затем начали сомневаться финны. Поэтому международная федерация бенди приняла решение перенести Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске на октябрь.