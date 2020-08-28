Погода в Иркутске на 1 сентября: зонтик на линейку можно не брать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году школьникам точно повезет с погодой на 1 сентября. Несмотря на то, что последние несколько дней она нас совсем не радует и подбрасывает то дождь, то сильный ветер, то ко Дню знаний в небесной канцелярии все наладится, и мы сможем насладиться еще несколькими теплыми деньками.

"Надеемся, что 1 сентября дождя в Иркутске не будет, - рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Температура воздуха прогреется до +20 градусов и выше, при этом будет немного облачно, хмарь".

А вот со 2 сентября вообще вернется лето. В Иркутск идет теплый атмосферный фронт, благодаря которому воздух прогреется до +23 градусов. Отличная возможность напитаться солнышком, ловить момент, ведь когда представится следующий шанс, большой вопрос…

"Начиная с пятницы, 4 сентября, погода будет ухудшаться, - добавляет Юлия Янькова. - На город надвигается холодный воздушный фронт, который принесет дожди и сильный ветер на выходных 5 и 6 сентября".

Так что на линейку 1 сентября вам точно не придется брать зонтик. Ну по крайней мере первоклашкам и выпускникам – ведь только у них в этом году будет праздник. Всему виной коронавирус – для остальных устроят лишь классные часы. И, если вы уже не надеялись, что лето снова к нам вернется, у вас будет отличный шанс наверстать упущенное и позагорать под почти летним солнышком.