Консультация ведущего стоматолога Иркутска: имплантация зубов в Иркутске

Фото: архив компании

Имплантация зубов в Иркутске - Дентальная имплантация - современный способ раз и навсегда решить проблему с отсутствующими зубами. О достоинствах имплантов сегодня наслышан, наверное, каждый человек, имеющий дефекты зубного ряда. Но все же имплантация - достаточно серьезное вмешательство, ее стоит планировать заранее, внимательно выбирая клинику и врача, которому вы доверите свое здоровье. Клиник, предлагающих услугу имплантации зубов, в Иркутске немало. Предложения их весьма разнообразны: какие-то обещают максимально короткие сроки, другие привлекают впечатляюще низкими ценами на имплантацию. Предлагаются различные методы постановки имплантов, разные имплант-системы и коронки...

Неспециалисту ясно одно: для ответа на все возникающие вопросы необходима грамотная консультация. Ее дает нашим читателям ведущий стоматолог-имплантолог Иркутска.

Фото: архив компании

- как выбрать клинику для имплантации?

Оптимальный вариант - обратиться в известную клинику, специализирующуюся именно в этой области стоматологии. Врачи там имеют необходимые знания и солидный наработанный опыт, располагают необходимым оборудованием (оно специфичное и дорогостоящее - в обычной стоматологии его может просто не быть).

Пример такой стоматологии - клиника дентальной имплантации DI-Clinic. В команде врачей клиники - опытнейшие хирурги-имплантологи, врачи с 15-20 летним опытом практической работы именно в сфере имплантологии. В их активе - владение всеми современными методиками постановки имплантов (причем доктора DI-Clinic регулярно проходят обучение в европейских учебных стоматологических центрах).

Фото: архив компании

Техническое оснащение клиники отвечает самым высоким стандартам: здесь имеется уникальный для Иркутска комплекс диагностического и лечебного оборудования экспертного класса. Достаточно назвать компьютерный томограф южнокорейского производства, установленные в каждом кабинете клиники стоматологические комплексы Sirona Dental и современную аппаратуру для рентген-диагностики. Сarl Zeiss - дентальный микроскоп обеспечивает возможность четкого визуального контроля при лечении осложненного кариеса, прочистке и пломбировании зубных каналов, подготовке зубов к установке ортодонтических конструкций.

- какие предварительные обследования придется пройти?

На предварительной консультации врач DI-Clinic собирает детальный анамнез пациента, определяя наличие показаний и противопоказаний к имплантации.

Потребуются стандартные анализы (кровь и пр.) Все специальные обследования, связанные с предстоящей имплантацией, можно будет пройти прямо в DI-Clinic: это удобно и экономит время наших пациентов.

Европейским стандартом диагностики перед постановкой имплантов считается обследование на компьютерном томографе. В рентгенологическом кабинете DI-Clinic пациенты проходят КТ-диагностику на собственном томографе. Цифровые снимки, полученные в ходе обследования, формируют панорамную картину челюстной кости и зубочелюстной системы пациента в целом. Такое исследование дает возможность врачу разглядеть каждый зуб со всех сторон с различных ракурсов, и точно спланировать ход будущей имплантации, выбрать угол и глубину входа импланта в кость, определить взаиморасположение имплантов. Выявляются в ходе КТ-диагностики и имеющиеся дефекты костной и мягкой тканей.

Фото: архив компании

Степень радиационной нагрузки при КТ-диагностике гораздо ниже, чем при проведении обычного ренгена, а все обследование занимает лишь несколько минут.

Подчеркнем, что перед постановкой имплантов ротовая полость и зубы пациента должны быть «приведены в порядок» - пролечен кариес и воспалительные процессы в корнях зубов. При таком лечении в клинике применяется мощный дентальный микроскоп, дающий увеличение рабочего поля в 30-40 раз. Использование микроскопа исключает работу врача «вслепую» - неточные действия врача при таком лечении полностью исключены.

- как проходит сама имплантация?

В стоматологии Иркутска DI-Clinic имеется прекрасно оборудованный хирургический кабинет, в котором могут проводиться любые сложные и длительные операции в зубочелюстной сфере, включая операции синус-лифтинга. Есть здесь и полноценный комплект оборудования для общего наркоза, работает врач-анестезиолог. Общий наркоз при имплантации может понадобиться, если у пациента, к примеру, аллергия на средства для местного обезболивания, или одновременно ставится сразу большое число имплантов.

Хирурги-имплантологи DI-Clinic практикуют малотравматичные методики имплантации, при которых на десне делается минимальный разрез, а имплант может быть установлен прямо в лунку удаленного зуба. Далее десна ушивается, в зависимости от вида имплантации ставится временная коронка сразу же или какое-то время после.

Фото: архив компании

- как выбирать зубные импланты в Иркутске? Почему они так различаются по цене?

Выбор имплант-системы, как и методики имплантации, проводится врачом на основе анамнеза пациента, особенностей строения его костной ткани и общей клинической картины. Хирурги DI-Clinic работают исключительно с имлпант-системами премиум класса, в качестве которых у специалистов не возникает ни малейших сомнений. Это продукция лучших производителей стоматологических материалов, компаний Швейцарии, Израиля, Швеции, Южной Кореи. На ряд такой продукции производители дают пожизненную гарантии. Выбрав такие импланты, вы можете быть уверены, что решили вопрос с отсутствующими зубами раз и навсегда.

Качественный имплант зубов - это не просто металлический стержень, который внедряется в толщу челюстной кости. Для изготовления имплантов используется титан высокой степени очистки, импланты имеют сложную структуру поверхности, гарантирующую полноценную остеоинтеграцию (то есть срастание с костной тканью). Экономить на качестве имплантов - серьезная ошибка, последствием которой могут стать неприятные пост-операционные осложнения. К счастью, в DI-Clinic использование имплантов сомнительного качества исключено категорически.

Каждый из хирургов-имплантологов DI-Clinic провел не одну сотню успешных имплантаций. Врачи в клинике помогают даже в безнадежных случаях, когда отказали в других клииниках, - здесь решают проблемы каждого пациента.

Контакты Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68

тел. +7 (3952) 203-217

e-mail: edelweiss.irk@gmail.com

Сайт: https://diclinic.ru

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