Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 августа: 16 660 случаев заражения зарегистрировано в регионе с начала пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 28 августа. В Иркутской области с начала пандемии новой коронавирусной инфекции лабораторно подтверждено 16 660 случаев заражения. К счастью, большинство из заболевших - здоровы. За сутки вылечились 132 сибиряка в Приангарье. Всего с инфекцией справились уже 14 357 человек.

«Под присмотром медиков остаются еще 608 пациентов, 31 из них - тяжелые», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Необходимое лечение амбулаторно получают 1426 человек».

На самоизоляции по данным регионального министерства здравоохранения, находятся более 7000 человек.

Статистика по коронавирусу. Данные Яндекса

Омрачают общую картину летальные исходы. За сутки скончались еще два человека, которых лечили от COVID-19. Один из них не перенес коронавирус, второй умер от сопутствующих заболеваний. Общее число жертв пандемии – 269: причиной смерти 187 стал COVID-19, еще 82 инфицированных – другие болезни.

Коронавирус в Иркутске, 28 августа: за соблюдением санитарных норм в следят

С начала распространения COVID-19 в регионе служба потребительского рынка и лицензирования Приангарья проверяет предприятия на соблюдение санитарных норм. Так, проверили уже около 2000 организаций: торговые точки, общепиты и так далее.

«По итогам контрольных мероприятий хозяйствующим субъектам выдано 207 уведомлений о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Возбуждены 17 административных дел».

Основные фиксируемые нарушения – не было масок на продавцах, а также информационных табличек для посетителей о необходимости использования средств индивидуальной защиты, отсутствие разметок дистанцирования.

Коронавирус в Иркутске, 28 августа. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

Коронавирус в Иркутске, 28 августа: в соседней Бурятии продлили режим ограничений

Режим ограничений Бурятии продлили до 30 сентября: по-прежнему под запретом все массовые мероприятия. Их проведения возможно только в онлайн-формате. Закрыты кинотеатры, развлекательные клубы, аттракционы. На месяц закрыты массажные салоны, бассейны и фитнес-клубы.

Местам общественного питания работать разрешено с соблюдением всех санитарных норм, в том числе введенных во время пандемии: за столом не более 4 человек, отдельный вход с улицы, регулярная дезинфекция.

Стоит отметить, что в республике по сравнению с остальными регионами Дальневосточного федерального округа летальность от COVID-19 - одна из самых низких. По данным Информационного центра по коронавирусу она составляет всего 0, 92%. Ниже в Хаьаровском крае - 0, 87%, также в ДФО нет ни одного летального исхода течения болезни в Сахаланской области - 0%.

Коронавирус, 28 августа. Данные летальности в ДФО. Фото: ИЦК

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