Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 августа: период самоизоляции для тех, кто старше 65, продлен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 29 августа. В Иркутске с апреля, когда в регионе зафиксировали первые случаи коронавируса, медики зарегистрировали уже 16 732 случаев этого заболевания. За прошедшие сутки число больных выросло на 72. Последняя сводка свидетельствует также и о том, что количество выздоравливающих от инфекции растет быстрее. Так, за все время врачи региона вылечили 14 тысяч 475 человек. И только за минувший день день - 118.

"602 пациент госпитализировано в больницы региона. Из них 31 - в тяжелом состоянии, - сообщают последние новости о коронавирусе в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Иркутской области. - Еще 1386 человек лечится амбулаторно".

Увы, но болезнь тяжелая, очень медленно сдает свои позиции и далеко не каждого удается спасать. Из-за этой инфекции регион потерял 269 жизней. 187 умерли непосредственно от инфекции, а 82 - от сопутствующих заболеваний.

Коронавирус в Иркутске, 29 августа: данные оперштаба.

Напомним также, что масочный режим продлен в регионе до 13 сентября. На это же время включительно продолжается период обязательной самоизоляции у тех жителей региона, которые старше 65 лет.

Коронавирус в Иркутске, 29 августа. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 29 августа: скорость распространения COVID-19 падает

Итоги недели подвел накануне Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Прирост новых подтвержденных диагнозов «коронавирусная инфекция» в Иркутской области за неделю вновь снизился на 1%. В целом, число заболевших за семь дней увеличилось на 4%, что все еще ниже, чем в среднем по СФО (5%). Таким образом, область осталась в пятерке регионов СФО с самым низким приростом, переместившись с 5 на 3 место и разделив его с Алтайским краем и республикой Хакасия", - сообщает пресс-служба ИЦК.

Гораздо более быстрыми темпами распространяется коронавирус в Кузбассе (12%), Республика Алтай (8%) и Томская область (6%). В Красноярском крае прирост новых случаев заболевания оказался равным среднесибирскому - 5%. Наименьший рост случаев сегодня наблюдается в Туве.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 29 августа.