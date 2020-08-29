Как изменился Иркутск за прошедшие сто лет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск и сто лет назад был крупным губернским центром. В то время в Сибири их насчитывалось гораздо меньше, чем сегодня, - Алтайская, Енисейская, Иркутская, Омская, Томская и Тюменская губернии. Еще не стал центром Новосибирск (тогда Новониколаевск), не поднялся Красноярск. Советская власть в 1920 году только устанавливалась. Но перепись населения, как отмечается в знаменитой летописи Нита Романова, в городе провели. Перед нами отчеты той самой переписи. Посмотрим и сравним, как тогда жил регион.

Города были совсем другими

«Век назад в Иркутской губернии было 8 городских поселений и более 4 тысяч сельских, а население втрое меньше теперешнего, меньше миллиона человек (781,5 тыс.). Подавляющая часть населения (83%) проживала в сельской местности», - сообщает Иркутскстат.

А если конкретно? Пожалуйста.

Как изменились города Иркутской области.

Центром был, разумеется, Иркутск. Его население тогда - чуть больше 100 тысяч человек. За прошедший век количество жителей столицы Приангарья выросло в шесть раз, а список населенных пунктов, которые тогда относились к городским поселениям, серьезно изменился.

Тальцы сегодня - это только музей деревянного зодчества. А когда-то здешний поселок считался городским, хотя и насчитывал всего 628 человек. Верхоленск сегодня - это название села в глубинке, в Качугском районе, которое не каждый знает. А в 1920 году - уездный город. Рабочее население заводских слободок тоже считалась совсем не деревенским - отдельно в переписи числились Хайтинская фабрика фарфора, Черемховские копи, Николаевский завод под Нижнеудинском, Усть-Кутский завод.

Карта региона изменилась

И дело даже не в том, что тогда в составе губернии были всего несколько уездов, а не 33 района, как сейчас. Еще и население расселено по-другому. В 1920 году больше всего населения было вокруг Иркутска - 205 тысяч жителей, больше половины из которых горожане. Во всех остальных уездах преобладали деревенские жители.

Еще сто лет назад точками притяжения в регионе были совсем другие центры.

Вторым по численности был Нижнеудинский уезд, и тогда железнодорожный узел. Он совсем немного уступал губернской столице - 153,5 тысячи жителей.

Тройку самых крупных замыкал Балаганский уезд, а сам его центр имел очень большой вес. Население этого уезда - 86,7 тысячи. Впрочем, Черемхово уже тогда уступало совсем чуть-чуть.

На пятой позиции был Киренский уезд, которому немногим уступал Верхоленский. Примерно равны были по населению Бодайбинский уезд и Эхирит-Булагатский аймак. А вот Ангарский бурятский аймак был больше них.

Улыбаетесь? Да, сейчас все совсем не так.