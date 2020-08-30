Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 августа: количество заражений идет на спад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 30 августа. Количество заразившихся этой инфекцией в нашем регионе становится все ниже. За минувшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев COVID-19, при том, что буквально пару месяцев назад число заболевших за день переваливало за две сотни. Всего же с начала пандемии, которая дошла до Иркутской области в последних числах марта, количество пациентов, которым был поставлен диагноз коронавирус достигло 16810.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 августа: количество заражений идет на спад. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

"В больницах региона по-прежнему остаются 613 человек, - сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, - при этом 31 пациент переносит болезнь в тяжелой форме. Амбулаторно получают медицинскую помощь еще 1346 жителей региона с подтвержденным коронавирусом".

В то время, как количество заболевших понемногу снижается, число выздоровевших остается стабильно высоким. Например, по состоянию на утро 30 августа из больниц Иркутской области выписали 107 пациентов, которым удалось победить коронавирус. Всего же нашим врачам удалось поставить на ноги 14582 человека с диагнозом COVID-19.

Еще одна замечательная новость: в последнее время мы перестали получать трагические новости о новых смертях от коронавируса. Медикам региона удается спасать своих пациентов от опасной болезни, за что мы говорим им большое спасибо! Напомним, с начала периода распространения COVID-19 в Иркутской области от вируса скончались 187 человек. Причиной гибели еще 82 пациентов стали осложнения, вызванные тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертония и другие.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 августа: количество заражений идет на спад. Фото: Яндекс

Если мы обратим внимание на графики распространения коронавируса в Иркутской области с начала марта, то сможем увидеть, что на сегодняшний день масштабы пандемии снизились до уровня, который мы могли наблюдать в конце мая. Надеемся, что совсем скоро темпы прироста заболевших COVID-19 еще больше снизятся, и тогда мы сможем спокойно прогуляться по торговым центрам, встретиться с друзьями и заняться другими важными делами, которые пришлось приостановить на время пандемии.

Это были последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 30 августа.