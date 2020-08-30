Откачивали несколько минут: житель Саянска спас тонущего мужчину во время отдыха на турбазе

Житель Саянска спас тонущего мужчину во время отдыха на турбазе. Фото: личный архив

Начало августа. Отдыхающие гуляют по пляжу на турбазе в Балаганском районе. Среди них и Александр Головань, приехавший, чтобы встретиться с другом, который приезжает туда каждый год - такая вот добрая традиция. На часах полдевятого утра. Мужчина только что позавтракал и идет обратно к домикам вдоль берега. Но вдруг он слышит истеричные крики женщины. Она стоит по колено в воде и показывает в глубь Братского водохранилища.

"Помогите, человек тонет!" - вопит она.

Александр Головань, не долго думая, рефлекторно сбрасывает с себя всю одежду и бросается в водоем. На помощь к нему подоспел еще один отдыхающий - незнакомый мужчина лет 50. Вместе они отплыли на 15 метров от берега и начали искать утонувшего.

"Поначалу было сложно что-то разглядеть - в это время года на Братском водохранилище вода мутная, и ничего не видно, - рассказывает Александр Головань. - Но мы как-то так удачно подплыли примерно к тому месту, где он пошел ко дну. Я несколько раз нырнул метра на 4, но сначала ничего не увидел. А потом обратил внимание, что в стороне что-то есть. Подплыл поближе - а это человек, лицом вниз лежит. Ну и я его взял под мышку и вытянул, а потом мы вместе со вторым спасителем вытащили его на берег".

На берегу уже стояла толпа людей, которые тоже сбежались на крики. "Вызывайте скорую помощь!" - скомандовал Александр, который в это время начал оказывать пострадавшему первую помощь. Сначала пострадавшего перевернули, чтобы из легких вытекла вода. Затем он начал делать утонувшему искусственное дыхание, а второй спаситель - непрямой массаж сердца. Сначала ничего не помогало - у пострадавшего не было ни пульса, ни дыхания, а сам он уже был весь фиолетовый. Тогда Александр со своим коллегой повторили все свои действия еще раз.

"Во второй раз мы его раз 10 прокачали - и смотрим: грудная клетка заходила, дыхание появилось и кожа начала розоветь, - добавляет Александр Головань. - Кто-то принес одеяло, мы его укрыли. Потом подоспела "скорая", которая потом, как я узнал, доставила его в областную больницу в Иркутск. Там он сначала впал в кому, что неудивительно - ведь столько без кислорода пролежал. Но я рад, что утонувшего удалось спасти - думаю, что еще бы минут 5 и было бы уже поздно".

Как выяснилось потом, мужчина, который едва не захлебнулся, уже вышел из комы и идет на поправку. Александр уверен, что спасти человека он смог благодаря любви к плаванию и хорошему воспитанию.

"Я с детства люблю плавать - в Саянске ходил в секцию со второго класса - меня учили тренеры Николай Николаевич и Марина Владимировна Блиновы, и я им очень благодарен, - делится Александр. - Я и сейчас в областных соревнованиях среди ветеранов участвую. Ну и еще у нашего поколения совсем другие моральные ценности. Меня всегда учили, что нужно быть сплоченными и всегда приходить друг к другу на помощь. А современная молодежь, Если бы попала в такую ситуацию, просто бы стояла и снимала все на телефон".