Все любят котиков: обезьяна Каппа от души расцеловала усатого в иркутском зоопарке. Фото: Сибирский зоопарк

Какие только забавные вещи ни вытворяют иногда братья наши меньшие! например, на днях один из посетителей Сибирского зоопарка снял смешное видео с участием местной суперзвезды - обезьяны капуцина Каппы.

Запись начинается с того, как мартышка сидит в клетке вместе с черным котом и любопытно озирается по сторонам, в то время как усатый мирно засыпает. Однако вдруг Каппа решила показать хвостатому свою любовь и начала буквально целовать его взасос! Коту только и оставалось, что молча принять этот романтический жест.

"Да, она часто играет с котятами у нас, и целуется с ними тоже часто - она у нас любвеобильная, - рассказали в Сибирском зоопарке. - Бывает, что коты лежат, отдыхают, а она пытается по ним карабкаться - ей же скучно. Каппе 2,5 года, 2 из которых она живет с ними, так что хвостатые уже не против - они давно привыкли к ней".

Неужели эта обезьяна такая особенная и именно она так любит дарить своим соседям по зоопарку лучи любви и добра? Оказывается, нет. Именно этот подвид мартышек отлично умеет ладить с другими представителями фауны и даже заводит с ними некое подобие сотрудничества.

"Это обезьяна капуцин, они живут в Южной Америке, и отличаются высоким интеллектом, - добавляют в Сибирском зоопарке. - Например, они могут спокойно жить на одной территории с другими видами, например, с попугаями и дружить с ними, чтобы вместе защищаться от хищников или добывать еду. Например, Каппа у нас делит вольер вместе с медленным лори, который тоже совсем не против такого соседства".

Вот так маленькая обезьянка создает уютный климат для своих хвостатых друзей. Главное, чтобы какая-нибудь кошка в один прекрасный день не приревновала кота к любвеобильной Каппе!