Занял парковку - получи ключами по капоту: пенсионерка портила машины, чтобы освободить место для своего внедорожника Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Недавно жители одного из домов в Братске начали замечать странные вещи. По утрам на их автомобилях кто-то начал оставлять загадочные послания в виде длинных царапин на кузове. Никто не понимал, в чем дело: ведь их машины припаркованы по всем правилам и никому не мешают, да и серьезных конфликтов ни у кого не было. Когда необычные царапины заметил очередной автомобилист, соседи решили, что больше не будут это терпеть, и установили на подъезде скрытую камеру.

"Через некоторое время жильцы дома пересмотрели записи и увидели, что их машины царапает 63-летняя соседка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На видео отчетливо видно, как пожилая женщина проходит мимо одного из автомобилей и царапает его связкой ключей".

Интересно, что женщина портила машины соседей в одно и то же время - рано утром, когда приезжала во двор на собственном внедорожнике. И делала она это каждый раз, когда не находила свободного места на стоянке. Тогда пенсионерка шла мстить автомобилистам с ключами в руках, оставляя собственный джип, где придется.

Соседи не стали ждать, пока пенсионерка образумится, и обратились в полицию. Вместе с оперативниками они организовали засаду и начали выслеживать нарушительницу. И не прогадали: она появилась в то же самое время, поцарапала очередную машину и пошла по своим делам - но ее задержали сотрудники МВД.

Женщину доставили в отделение, где она рассказала, что занималась порчей чужих машин уже в течение месяца. За это время она успела поцарапать 7 автомобилей. Одной из причин такого поведения она назвала желание освободить стоянку для своего джипа. А то, понимаешь, оставят свои ведра с болтами где попало, а ей припарковать свою "ласточку" негде!

В итоге пенсионерка признала свою вину и сама предложила владельцам автомобилей возместить причиненный ущерб, пообещав, что больше не будет так поступать. Однако это не поможет женщине избежать наказания. Полицейским еще только предстоит провести проверку и дать оценку действиям пожилой нарушительницы.