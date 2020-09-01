Как в школах Приангарья прошли праздничные линейки

В школах Иркутской области прошли праздничные линейки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьная линейка на стадионе?! Да, это сегодняшние реалии. Ученики шелеховского лицея и в учебе первые, и на передовые идеи – одни из лучших. И в этом году решили провести торжественную линейку на поле «Металлурга». Ну а на необычный праздник грех гостей не позвать. Вместе с родителями и учителями места на трибунах заняли председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и мэр Шелеховского района Максим Модин.

«Сегодня дети идут в школу и это настоящий праздник, который, быть может, раньше мы недооценивали, - поприветствовал всех ребят, учителей и родителей спикер областного парламента. – Потому что на себе каждый из нас прочувствовал весной, во время самоизоляции, насколько трудно быть педагогом. Спасибо, что выдержали это испытание. От всех депутатов Заксобрания региона примите наши искренние поздравления! Конечно, скоро все войдет в привычное русло, мы же, в свою очередь, будем развивать и совершенствовать образовательный процесс, создавать информационные основы для обучения. А лицеистам, которые несут это гордое звание, хочу сказать – все в ваших руках и зависит, прежде всего, от вас – трудолюбия, самостоятельности, желания впитать в себя знания, которые дают вам в лицее и дома. Вы нужны своему городу, области, стране!».

Линейка в Шелеховском лицее прошла на стадионе «Металлург». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спикер также призвал ребят соблюдать меры предосторожности из-за пандемии. Ну а школьники подарили всем гостям интересное представление – пели и танцевали! Кстати, шелеховский лицей является одним из лучших в регионе, входил в топ-100 лучших образовательных учреждений страны. Учатся здесь с 8 класса по четырем направлениям – социально-экономическому, естественно-научному, гуманитарному и информационно-математическому. Как отметила директор учреждения Оксана Меновщикова, в этом году выпускники успешно справились с ЕГЭ, 93 человека сдали экзамены с результатом выше 80 баллов, а 28 одиннадцатиклассников окончили лицей с золотой медалью.

Учеников, их родителей и учителей с началом учебного года поздравил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ребята смело подстроились под современные реалии. Социальную дистанцию точно соблюли, да еще и интересные номера показали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый класс прошелся… по беговой дорожке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спикер областного парламента пожелал школьникам успехов в учебе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лицеисты, конечно, порадовали историей, окунув зрителей в пушкинские времена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот и сам… Пушкин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветы для любимых учителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Линейка в новом формате понравилась всем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Слова благодарности и напутствия ученикам, их педагогам и родителям сказал также и мэр Шелеховского района Максим Модин. А после гости отправились в школу №2, где поздравили с 1 сентября первоклашек.

В школе №2 в Шелехове линейка состоялась для первоклашек и выпускников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первый раз в первый класс! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как же ответственно нести табличку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И не менее ответственно звонить в колокольчик. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сколько счастья впервые сесть за парту! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После торжества спикер вместе с главой территорией и директором школы обсудили два вопроса – то, насколько учреждение готово к открытию, и как в нем намерены соблюдать меры безопасности из-за коронавируса. А также организацию горячего питания в начальных классах, которое, напомним, по поручению президента страны должны обеспечить все школы бесплатно.

Пока дети знакомятся с учителями или общаются с одноклассниками, которых давно не видели, спикер вместе с мэром района и директором школы обсуждают важные вопросы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Что касается рекомендаций Роспотребнадзора, то мы разделили потоки учеников, - рассказала директор школы №2 Алена Кириндясова. – То есть сделали четыре входа, изменили расписание звонков на перемены, чтобы в коридорах не было много детей. На входах ребятам будут измерять температуру медработники. По организации питания, скажу, что мы готовы полностью. Мощности оборудования в нашем пищеблоке хватит. В принципе и до этого почти все наши ученики начальных классов питались в столовой организованно.