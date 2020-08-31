Коронавирус в Иркутске, 31 августа: прирост заболевших за неделю не более 5 % Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 31 августа. На календаре – последний день лета. Завтра - 1 сентября, День знаний. Обучение в Иркутской области начнется в очной форме. Этому способствовало снижение темпов прироста новых случаев заражения COVID-19. Вот уже неделю количество новых заболевших за сутки не превышает 80 человек.

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Коронавирус в Иркутске, 31 августа. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 31 августа: Приангарье в числе благополучных регионов

Иркутская область входит в число 59 регионов России, признанных наиболее благополучными территориями, где процент прироста новых заболевших за неделю не превышает 5%.

«Из регионов Сибирского федерального округа в эту категорию входят Новосибирская, Омская, Иркутская области, Красноярский, Алтайский край, а также Республики Хакасия и Тыва», - сообщает Информационный центр по коронавирусу. – «Еще в 22 регионах РФ этот показатель колеблется от 6 до 10% новых случаев коронавируса за неделю. В их числе - Томская область и Республика Алтай. В четырех регионах России индекс прироста заболевших составляет от 11 до 15%. Из регионов Сибири здесь числится Кузбасс».

Наибольший прирост заболевших – 18% - за неделю с 22 по 28 августа зафиксирован в Республике Крым. На втором месте в этом рейтинге антилидеров по числу заболевших за семь дней Кемеровская область – 12%, на третьем - Калмыкия и Костромская область.Прирост заболевших там составил 11%.

Коронавирус в Иркутске, последние новости. Фото: ИЦК

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 августа: что открыто, где расслабиться и отдохнуть

В Иркутской области снизились темпы прироста заболевших коронавирусом. Наш регион медленно, но верно, возвращается к прежней жизни. Предприятия работают, магазины открыты. Пообедать можно уже не принесенной из дома едой, а в любимом кафе или ресторане.

На досуге сходить в музей или кинотеатр, расслабиться в бане, а на выходных – отправиться на Байкал, где работают турбазы. Позаботиться о физической форме - не дома на коврике, а в фитнес-клубе или бассейне. Конечно, во всех этих организациях снижен поток посетителей, установлены емкости с антисептиками, сотрудники – в масках.

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