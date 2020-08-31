Перенос Дня города в Иркутске 2020: когда пройдет и почему переносят Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К сожалению, этого стоило ожидать. Результатом продолжения распространения коронавируса в нашем регионе стал перенос Дня города в Иркутске. Напомним, изначально он должен был пройти в начале июня, однако тогда из-за большого количества заболевших COVID-19 празднование передвинули на 5 сентября. Однако и в это время провести День города не удастся.

"Перенос Дня города в Иркутске связан с тем, что накануне в Иркутской области продлили действие масочного режима до 13 сентября, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Ограничения для людей старше 65 лет также сохраняются. Соответственно, в этот период нельзя проводить мероприятия с участием массового скопления людей".

Когда все-таки состоится день города в Иркутске, пока неизвестно. В любом случае, придется подождать как минимум до 13 сентября. Напомним, на сегодняшний день только в нашем городе более 8 тысяч человек заражены коронавирусом, а за последние сутки это число увеличилось еще на 37. Поэтому лучше взглянуть на перенос Дня города в Иркутске с пониманием. Все-таки проще подождать, пока пандемия COVID-19 окончательно пойдет на спад. И тогда уже можно будет со спокойной душой прийти на традиционное празднование дня рождения города, посмотреть на костюмированное шествие и послушать отличную музыку на концертах, не переживая за свое здоровье.