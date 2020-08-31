Почему выпускники - 2020 массово подали документы в колледжи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну все, волнения позади. Уже вдоль и поперек изучены списки поступивших - на бюджет и платно, уже прошло заселение в общежития. В первый день обучения студентов знакомят друг с другом. Учеба началась, а вузы и колледжи подводят итоги приемной кампании. В этом году был ажиотаж не только среди желающих грызть гранит науки на программах бакалавриата. Средние специальные учебные заведения тоже атаковали желающие получить профессию.

Вам нужен айтишник?

- В этом году в ИРНИТУ поток желающих учиться оказался на уровне прошлого года, а это довольно высокие цифры, - оценил ситуацию заместитель председателя приемной комиссии вуза Дмитрий Кокоуров. - Традиционно в лидерах по популярности специальности сферы IT-технологий, энергетики, строительства. Большой конкурс на наши творческие профессии - архитектуру, дизайн, реставрацию. К концу сентября завершим прием заявлений от заочников и желающих обучаться на коммерческой основе, тогда и подведем окончательные итоги. Можно отметить, что в этом году гораздо больше подано заявлений на бюджет в наши техникумы - машиностроительный, геологоразведочный. И средний балл поступающих туда на бюджет много выше.

В вузе связывают популярность колледжей и с тем, что многие 11-классники воспользовались возможностью не сдавать ЕГЭ и автоматом выбрали средние специальные учебные заведения и перечень направлений профессиональной подготовки, в которые входит и подготовка айтишников, специалистов по компьютерным и информационным системам, экономистов.

Надо сказать, специалистов-прикладников по этим направлениям готовят не только в этих техникумах. Скажем, по информационным технологиям готовят еще в семи средних специальных учебных заведениях города, а экономики и финансов - в шести. Словом, выбор есть.

На медицинские специальности конкурс зашкаливает везде

Поступить на бюджет на медицинскую специальность сложно даже в колледжи. А уж в ИГМУ могут попасть только круглые отличники, медалисты. Либо, что реальнее, целевики по договору, на которых и рассчитана большая часть мест.

- Контрольные цифры приема в вуз были такие - 415 бюджетных мест. Позже, уже 31 июля, по заявке Правительства России было добавлено еще 30, - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ИГМУ Вадим Дульский. - В этом году к нам обратились 2676 желающих получить образование. Это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Средний конкурс составил 12,9 человека на место. Больше всего желающих было обучаться на специальности медицинской биохимии и фармации - 21,2 человека на место, на стоматологии - 20 человек на место. На лечебные направления желающих поменьше - 13 на педиатрию, 12 на лечебное дело и 8 на медико-профилактическую помощь.

В Иркутске есть сразу несколько медицинских колледжей, в которых готовят фельдшеров, медсестер, стоматологов, фармацевтов. Общее число бюджетных мест - около 200, а поступают туда только с хорошим аттестатом, средний балл - 4,5, либо по направлению.

Диплом ветеринара востребован

Сельскохозяйственный вуз региона готовит специалистов не только для работы в селе. Кроме подготовки будущих аграриев здесь учат специалистов по многим направлениям, от экономики до энергетики.

- Каждый год у нас растет число абитуриентов, поступающих на агрономию и ветеринарию, на бюджетные места, - рассказывают в ГАУ им. Ежевского. - И конкурс есть, около 6 человек на место. Притом что количество обучающихся по этим специальностям большое. Что касается «непрофильных» профессий этого вуза, то востребованы такие направления, как экономика и менеджмент, энергетика и теплоэнергетика. Бюджетных мест здесь очень мало - всего 6 на каждое направление, поэтому и конкурс зашкаливал - более 25 на место.

В колледж при вузе тоже оказалось очень много желающих с высоким средним баллом аттестата, больше четырех. А все потому, что в этом году, сетуют аграрии, был довольно высокий минимальный балл по математике. И оказалось довольно много желающих получить высшее образование в этом вузе, кто не смог набрать этот самый минимум. В итоге расстроенным абитуриентам предложили либо забрать документы, либо получать среднее специальное образование.

Средний балл по математике «подкосил» и гуманитариев в ИГУ

В этом году классический университет объявит дополнительный набор студентов на педагогические специальности, географию и геологию.

- Основной поток абитуриентов в университете пошел на направления гуманитарного профиля, - говорит председатель приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев. - Даже несмотря на то, что на юриспруденцию совсем нет бюджетных мест, конкурс побил все рекорды. Притом что многих «подкосил» высокий минимальный балл, который потребовался от всех абитуриентов по математике, - 39. В принципе он не очень высок, но среди поступающих не на точные науки преодолеть этот порог смог далеко не каждый. Им пришлось, чтобы не терять год, идти в колледж. А вскоре возникла еще одна проблема. Пользуясь особенностями нынешней кампании, многие первокурсники оказались зачислены не в один вуз и сейчас стали забирать документы с педагогических специальностей, которые были у них «запасным вариантом», а также с географического и геологического факультетов. На эти направления и будет объявлен дополнительный набор.

А вот среди студентов на факультете иностранных языков будут молодые люди со всей страны, в том числе с Урала и центра России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В регионе рекорд - пять 200-балльников

В этом году ЕГЭ сдавали 12 210 выпускников этого и прошлого года. По итогам тестирования 56 человек набрали 100 баллов. Среди них пятеро - 200-балльники. Отлично сдали по два предмета ребята из Иркутска, Ангарска, Тулуна. Увы, но, получив карт-бланш по поступлению в любой вуз страны, эти ребята в основном предпочли московские вузы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена АПАНОВИЧ, и.о. министра образования Иркутской области

Современная молодежь считает диплом колледжа преимуществом

- Статистически сказать, куда больше конкурс - в вузы или колледжи, нельзя. Ситуация везде очень разная. В то же время действительно возрос спрос на бюджет в колледжи. Я считаю, что это действительно связано с тем, что почти 1300 выпускников не сдавали ЕГЭ в этом году и они, конечно, пошли в ссузы. Плюсом к той аудитории, которая идет в колледжи после 9-го класса.

Да, сейчас ребят идет в колледжи больше, но это не исключительно тенденция этого года. Каждый год нарастает интерес. Баллы по аттестатам по ряду колледжей 4,9, на бюджетные места колоссальный спрос.

Что касается вузов, то приемная кампания в них практически завершена и прошла стабильно. И вузы, и колледжи чрезвычайно востребованы. Мы бы хотели увеличивать возможности для поступления в колледжи, раз такой спрос, но это уже дело ближайшего будущего.

Интерес к среднему специальному образованию последние годы растет, потому что ребята, на мой взгляд, начинают действовать более прагматично. Идя в колледж, они за более короткий срок получают диплом, право работать по выбранной профессии. Дальше никто им не мешает определиться и пойти в вуз, уже не сдавая ЕГЭ. То есть у них и диплом в кармане с возможностью зарабатывать деньги, и потом при желании они могут получить высшее образование. Поэтому такой путь для современной молодежи более практичный, что ли.

А что касается трудоустройства, то со средним специальным образованием у выпускника востребованность сейчас даже чуть больше. Рабочие профессии сейчас нужны. Но колледжи - это ведь не только рабочие профессии. Это и учителя начальных классов и физкультуры, предприниматели и медики… Поэтому этот вариант очень удобный. После 9-го класса пошел получил профессию, а дальше уже определяешься с последующим образованием. Многие ребята чувствуют в этом преимущество.