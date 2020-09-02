История выборов в Иркутской области: проект "ТИВИСИ" и "КП" «Три дня и одна ночь выборов».

«Три дня и одна ночь выборов» - новый проект ТИВИСИ и «Комсомольской правды» о голосовании. Каждый день, начиная со 2 сентября, с 14:00 до 19:00 вместе с экспертами следим в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске), на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ за тем, как проходит выборная гонка. В дни голосования вместе подсчитываем явку и держим в курсе событий на избирательных участках. Все самое главное оперативно и достоверно - на сайте, радио и телеканале.

Первый день марафона будет посвящен истории выборов в Иркутской области. В студии - депутат Государственной Думы РФ Александр Якубовский.

Вместе с ним обсудим тонкости выборного процесса, отличия парламентской и губернаторской кампаний, как строится взаимодействие думы и глав регионов, на что обращаете внимание во взаимодействии с ними. Что нужно, чтобы отстаивать интересы области в федеральном центре? Обсудим выборы в муниципалитетах. Какие главные проблемы видите в области, с чем нужно работать будущему главе региона.

Выборы - это всегда важно, ведь на ближайшие годы мы с вами определяем будущее нашего поселка, города, региона. Кто встанет у руля, почему именно этот человек достоин и почему ему доверяют: самые оперативные новости о ходе выборов, а главное, достоверные, из самых надежных источников - только на ресурсах «Комсомольской правды» и телеканале ТИВИСИ.

* Когда: в течение трех дней, с 11 по 13 сентября, мы выбираем губернатора Иркутской области, мэров городов и районов, депутатов в местные Думы.

На высокие посты претендуют 209 кандидатов в мэры, почти тысяча в депутаты и пятеро в губернаторы региона.

* Только у нас: с 13 на 14 сентября, в главную ночь года, в прямом эфире - оперативные включения из штабов и избиркома; покажем актуальные данные по подсчетам бюллетеней; первые слова лидеров и эмоции проигравших; комментарии экспертов. В прямом эфире ток-шоу «Ночь выборов». Вы первыми узнаете, кто займет кресло мэра в муниципальных образованиях и кто возглавит Иркутскую область!

Прямая трансляция сразу на трех ресурсах:

- телеканале ТИВИСИ (Ростелеком - канал 22, Дом.ру - канал 32, ТТК Бурятия - канал 137, Ориент Телеком - канал 22, Электронный город - канал 22, Электронный город - канал 22, СтрелаТелеком Иркутск - канал 37)

- радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске)

- сайте irk.kp.ru

За ходом голосования также следите в газете «Комсомольская правда».

По вопросам сотрудничества звоните по телефону (3952) 208-004.