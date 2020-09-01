Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 сентября: пенсионеры на самоизоляции, а дети идут в школу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 сентября. Несмотря на то, что каждый день фиксируются новые случаи COVID-19, учебный год в школах и ВУЗах начался, как обычно. Правда, на линейки попали только ученики первых и одиннадцатых классов - всем остальным пришлось довольствоваться классными часами. Тем временем масочный режим, а вместе с ним и ограничения для пенсионеров старше 65 лет сохраняются до 13 сентября.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 сентября: пенсионеры на самоизоляции, а дети идут в школу. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Среди новостей о коронавирусе в Иркутске есть и совсем не радостные. За сутки от последствий инфекции погибли три человека. Причем, причиной смерти одного из них стали осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями. Всего же с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 272 человека, 83 из которых скончались именно от других болезней, молниеносное развитие которых было спровоцировано коронавирусом.

"1 сентября в Иркутской области было зарегистрировано 72 новых пациента с COVID-19, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. - Всего же с конца марта в регионе зафиксировали 16958 случаев заражения этой инфекцией".

В больницах региона по-прежнему остаются еще 585 пациентов, причем, 28 из них переносят болезнь в тяжелой форме. Еще 1366 жителей региона лечатся от коронавируса амбулаторно. Тех, кому удалось победить болезнь, также немало. Только за минувшие сутки из медицинских учреждений выписали 129 пациентов, которые пошли на поправку. Ну а за весь период пандемии число вылечившихся от COVID-19 жителей Иркутской области достигло 14735 человек.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 сентября: пенсионеры на самоизоляции, а дети идут в школу. Фото: Яндекс

Тем временем, если взглянуть на статистику по количеству новых заражений коронавирусом в Иркутской области, то можно заметить, что среднесуточный прирост заболевших находится на уровне конца мая. И, по сравнению с первыми числами августа, количество случаев COVID-19 практически вполовину меньше. Выздоровевших же уже намного больше - первый раз такое количество вылечившихся мы могли наблюдать в начале июня. Но, несмотря на это, не стоит терять бдительность и забывать о мерах предосторожности.