Образование в Иркутской области: какие школы строят и куда пойти учиться выпускникам

В рамках ток-шоу «Политбазар» его участники говорили о новых проектах в сфере образования. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Перспективы развития образования в Иркутской области обсудили на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске) в рамках проекта «Политбазар». Речь шла о строительстве в регионе новых школ, создании Суворовского училища, ситуации в вузах.

Есть школа - есть жизнь

Доктор исторических наук, профессор ИГУ Станислав Гольдфарб отметил, что в последнее время в разных территориях области возводятся современные объекты образования. Так, в пострадавшем от наводнения Тулуне введена в эксплуатацию и начинает работать с 1 сентября школа на 1275 учеников. Здесь созданы все условия для учебы и дополнительного развития детей: два бассейна, спортивный и актовый залы, библиотека, классы робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты естествознания, математики, физики, химии, биологии и географии - цифровыми лабораториями. Объект возведен в рамках социального партнерства.

Новую школу построили и в поселке Куйтуне. Она рассчитана на 750 учеников. Открытия образовательного учреждения в поселке ждали почти 30 лет - в 1992 году старая школа сгорела. Строительство обошлось более чем в 740 млн рублей, средства были выделены из бюджетов разных уровней.

В новом здании тоже все соответствует современным требованиям: предусмотрены пандусы, турникеты, подключены система видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация. В школе есть медицинский блок, куда включены стоматологический, прививочный и процедурный кабинеты, открыты спортивные и хореографический залы, спортивные площадки со специальным покрытием, игровые площадки для учеников начальной школы, предметные кабинеты, конференц-зал, актовый зал-амфитеатр на 449 мест, информационно-библиотечный центр, столовая.

Площади здания позволяют проводить обучение в одну смену. Также здесь начнет работу центр образования «Возрождение», который занимается патриотическим воспитанием молодежи.

- Всюду, где открыты школа и почта, есть жизнь, - подчеркнул Станислав Гольдфарб.

Кстати, перед правительством Иркутской стоит задача до конца 2024 года обеспечить ввод 75,6 тыс. мест в учреждениях общего образованиях, в том числе 17,3 тыс. в 21-й новой школе уже в 2022 году. Также в 2021-м должна быть ликвидирована проблема дефицита мест в детских садах. В 2020 - 2022 годах в Иркутской области планируется ввести в эксплуатацию 18 дошкольных учреждений.

В радиоэфире также обсудили перспективы создания в Иркутске Суворовского училища. Напомним, что подготовительные работы по его строительству будут начаты в этом году. Суворовское военное училище расположится на территории бывшего ИВВАИУ. Оно должно быть открыто 1 сентября 2021 года.

Как отметил доктор юридических наук, профессор Виктор Игнатенко, строительством объекта займется Минобороны РФ, поэтому сроки вполне реальны и выполнимы.

Доктор химических наук, профессор ИГУ Александр Шмидт обратил внимание на то, что это будет образовательное учреждение федерального подчинения.

- Создание в Иркутске такого учебного заведения - бесспорный плюс. Но должна быть определена квота для поступающих из Иркутской области, чтобы жители нашего региона имели определенные преференции, - отметил он.

Политолог Сергей Шмидт подчеркнул, что Иркутская область, пережив времена «блистательного» застоя, нуждается в любых проектах, а Суворовское училище, безусловно, будет способствовать развитию не только сферы образования, но других отраслей.

Станислав Гольдфарб напомнил, что городок бывшего ИВВАИУ сейчас находится в плачевном состоянии.

- Построят училище - начнет развиваться и инфраструктура вокруг. Поэтому такой проект очень важен с самых разных точек зрения, - сказал профессор.

Вузы региона: диалог с властью налажен

Еще одной темой для обсуждения в рамках ток-шоу «Политбазар» стала ситуация в вузах региона. Сейчас она меняется, университеты реализуют все новые и новые проекты. Однако участники дискуссии пришли к единому мнению о том, что университеты сильны своим консерватизмом, способностью не меняться в угоду политическим или еще каким-либо условиям.

Доктор юридических наук, профессор ИГУ Сергей Шишкин отметил, что Иркутскому госуниверситету после слияния с пединститутом и инязом требуется внутреннее переустройство.

- Нужен также консорциум вузов и академических институтов. Это даст выход в консервативную плоскость развития, - заявил он.

Александр Шмидт также обратил внимание на то, что консерватизм университетов не мешает им меняться и развиваться. Это, в частности, показал вынужденный переход на дистанционное обучение.

Говоря о том, что сейчас выпускники школ имеют возможность поступить практически в любой вуз страны и даже мира, Александр Шмидт отметил, что у иркутской высшей школы тоже есть перспективы и возможности конкурировать в этой сфере с другими учебными заведениями, в том числе из крупных городов.

Виктор Игнатенко подчеркнул, что перспективы для развития высшей школы в регионе есть, но здесь многое зависит от действий первых лиц.

- Диалог с властью восстановлен. Сегодня наш ориентир на подготовку кадров для региона. Мы чувствуем поддержку региональной власти и готовы двигаться вперед, - сказал Виктор Игнатенко.

Напомним, что исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым обсуждал вопросы развития сферы высшего образования в Иркутской области. В том числе речь шла о возможности создания национальных опорных университетов и научно-образовательного центра «Байкал». Эта структура призвана объединить усилия ученых, вузовских лабораторий, промышленников для разработки и реализации ключевых направлений инновационного развития.

Игорь Кобзев также предложил рассмотреть возможность реализации в рамках НОЦ «Байкал» проекта по созданию Байкальской биотехнологической долины. В результате будут созданы благоприятные условия для развития биотехнологий, въездного образовательного, делового и медицинского туризма, привлечения в Иркутскую область инвесторов. Также это даст новый импульс росту экономики региона в целом.

В 2020 - 2022 годах в Иркутской области будут введены в строй:

21 школа

18 детских садов

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