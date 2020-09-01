Когда в Иркутске включат отопление в 2020 году: даты, график подключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На календаре – сентябрь: темнеет с каждым днем все раньше, вечера становятся все холоднее. И вопрос когда в Иркутске включат отопление в 2020 году, скоро будет интересовать практически каждого. Хорошо, что за окном пока тепло, но в дождливые деньки в квартирах уже ощущается прохлада: на ногах сибиряков появляются теплые носки, а количество выпитых за день кружек горячего чаю увеличивается.

- Ежегодно отопительный сезон в региональном центре начинается приблизительно в одно и то же время - 15 сентября плюс-минус несколько дней, - рассказали в мэрии. – Точная дата подключения теплоснабжения в Иркутске в этом году будет решаться исходя из метеорологических условий.

Если в ближайшие дни за окном ударит мороз и продержится несколько дней, то отопительный сезон начнется раньше. «Морозом» в данном случае будут считаться среднесуточные показатели температуры воздуха ниже +8 несколько дней кряду. Однако, если и после 15 сентября в городе будет теплая погода, то сроки могут также сдвинуться, только на более позднее время.

Так что, когда в Иркутске включат отопление в 2020 году, во многом зависит от изменений в природе. Но, стоит отметить, что город к подаче теплоснабжения уже готов. Во всех районах регионального центра в летний период провели плановые отключения воды для диагностики и ремонта теплотрасс.

- По графику с 15 сентября начнут включать батареи в школах, детских садах и больницах, - отметили в администрации города.

После тепло появится и в домах горожан.

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