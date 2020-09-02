Шансов, что чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске состоится, становится все меньше Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И вновь Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, к сожалению, находится под угрозой переноса. Вечером 1 сентября было объявлено о том, что сборная США не сможет прилететь на соревнования и-за ограничений, связанных с коронавирусом. А уже на следующий день о своем отказе от участия в международном турнире по той же причине объявили Германия и Швеция.

"Соответствующие письма от национальных команд мы получили минувшей ночью, - сообщили в федерации хоккея с мячом Иркутской области. - Таким образом, на Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске не приедут 3 команды из 8. И теперь маловероятно, что этот турнир вообще состоится в указанные сроки".

Напомним, Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске должен был состояться в апреле 2020 года на льду новой арены "Байкал". Однако из-за начавшейся пандемии коронавируса в мире и отказа от участия команд из Финляндии и Казахстана его пришлось перенести на полгода.

Чемпионат по хоккею с мячом 2020 в Иркутске в группе В все же состоялся - чемпионами стали венгры Фото: Анна ПОПОВА

К счастью, турнир в группе В, проходивший на пяти стадионах Иркутска и Шелехова с 1 по 6 марта, все же удалось провести. По итогам соревнований чемпионами стали венгры, второе место заняли украинцы, а бронзовые медали достались спортсменам из Словакии.

Сообщалось, что чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске перенесут на осень. Новые даты - с 5 по 11 октября. В нем должны были принять участие 8 сильнейших команд мира: Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия, США, Эстония и Казахстан.

Традиционно одними из главных фаворитов на международных турнирах по бенди были именно шведы. Они всегда составляли серьезную конкуренцию сборной России. И противостояние нашей команды со скандинавами составляло главную интригу всего турнира, ведь практически всегда эти команды встречались в финале. Так что проводить чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске без шведов будет просто бессмысленно.

Отказ сборной Швеции от участия в турнире может привести к переносу Чемпионата мира по хоккею с мячом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что до сборных Германии и США, то их отказ от участия практически не нарушил бы интригу на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. Главным достижением американцев на мировых форумах по бенди было 5 место из 8 в группе А в 2018 году. У немцев же успешных выступлений меньше. Лучшая строчка в турнирной таблице, которую они занимали - 7 из 8 возможных, которая просто защищала их от вылета в менее сильную группу В. Они удерживались на этой позиции с 2017 по 2019 годы.

К слову, даже если чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске и перенесут на более поздний срок, ледовый дворец "Байкал" не будет стоять без дела. Уже решено, что ХК Байкал-Энергия будет проводить в нем домашние матчи. А еще с 11 по 16 сентября на арене пройдет игры Кубка России по хоккею с мячом среди команд группы "Восток". Ну и, конечно же, на льду "Байкала" будут заниматься не только хоккеисты, но и конькобежцы и керлингисты.